Die DJI Mini 5 Pro wurde offiziell vorgestellt – 5 wichtige Upgrades, die du kennen solltest

Nach monatelangen Gerüchten und Andeutungen hat DJI offiziell die Mini 5 Pro auf den Markt gebracht, die sich als das bisher ambitionierteste Modell des Unternehmens in der Mini-Serie erweist.

Obwohl die Drohne mit all der neuen Technik immer noch unter 250 g wiegt, verwischt dieser handflächengroße Flieger die Grenze zwischen einem reisefreundlichen Quadcopter und einer professionellen Luftbild-Kameraausrüstung.

Das herausragendste Merkmal ist der 1-Zoll-Sensor, der die Mini 5 Pro zur weltweit ersten Drohne unter 250 g mit einem so großen Sensor macht.

Das allein stellt die Mini 5 Pro auf eine andere Ebene als die ausgezeichnete DJI Mini 4 Pro des letzten Jahres. Doch DJI hat hier nicht Halt gemacht.

Von der Hinderniserkennung bei Nacht bis hin zu vertikalen Aufnahmen für TikTok ist diese Drohne so konzipiert, dass sie sowohl erfahrene Pilot*innen als auch Neulinge begeistert, die einfach nur möchten, dass ihr Filmmaterial vom Städtetrip unglaublich gut aussieht.

1-Zoll-Sensor verbessert die Bildqualität auf Pro-Niveau

Die Mini 5 Pro kommt mit einem neuen 50-MP-1-Zoll-CMOS-Sensor, der wesentlich größere Pixel als ihr Vorgänger hat. Dadurch erhältst du klarere Nachtaufnahmen, schärfere Sonnenuntergänge und sattere HDR-Bilder.

DJI gibt eine dynamische Reichweite von bis zu 14 Blendenstufen an, plus einen neuen 48-mm-Tele-Modus, der Porträts mehr Tiefe und Separierung verleiht.

Zusammen mit dem Optimierungs-Engine für Porträts erhältst du eine Drohne im Taschenformat, die in puncto Detail und Hauttönen mit größeren Rigs mithalten kann.

Kinematografisches Video als Standard (+ Zeitlupe)

Kreative Köpfe werden die 4K/60 HDR-Aufnahme lieben und die Möglichkeit, mit 4K/120 fps Zeitlupe alles zu verlangsamen.

Profis in der Farbkorrektur haben dank der 10-Bit-H.265-Aufnahme in D-Log M und HLG noch mehr Spielraum, wobei der ISO-Wert für Nachtaufnahmen auf 12.800 erhöht wurde.

Ob für weitläufige Bergaufnahmen oder Neon-Städtebilder – die Mini 5 Pro ist bereit, das Niveau zu (er)höhen.

(Image credit: DJI)

Der Nachtflug ist jetzt sicherer

DJI hat die Mini 5 Pro mit einem nach vorne gerichteten LiDAR-Sensor ausgestattet, der die visuellen Sensoren ergänzt (siehe auch: DJI Mavic 4 Pro Review). Dadurch wird die sogenannte „Nightscape Omnidirektionale Hinderniserkennung“ ermöglicht.

Das bedeutet auf Deutsch: Die Drohne kann Hindernisse selbst in schwach beleuchteten Umgebungen erkennen, bis hin zu etwa 1 Lux – das entspricht dem Licht einer Kerze.

Das macht Return-to-Home-Flüge bei Nacht sicherer und ermöglicht sogar einen Modus ohne GPS, der sich die Flugroute merkt, wenn kein Satellitensignal verfügbar ist.

Vertikales Aufnehmen, flexibler Gimbal

Die 225°-Gimbal-Drehung ist mehr als nur ein Gimmick. Sie ermöglicht präzise vertikale Aufnahmen ohne nötige Zuschneidung, was sie perfekt für Instagram Reels oder TikToks macht.

In Kombination mit Modi wie Zeitraffer und QuickShot Rotate eröffnet sie kreative Kamerabewegungen, die bisher nur größeren Drohnen vorbehalten waren.

(Image credit: DJI)

Intelligenteres Tracking, längere Flugzeiten

DJI hat ActiveTrack 360° ein großes Update verpasst, mit speziellen Modi für Radfahren, Gehen und den allgemeinen Gebrauch.

Die Drohne kann Objekte jetzt in offenen Bereichen mit bis zu 15 m/s verfolgen und Hindernisse dabei intelligenter umgehen.

Auch die Akkulaufzeit wurde verbessert: Standardmäßig sind 36 Minuten Flugzeit möglich, mit dem optionalen Plus-Akku sogar satte 52 Minuten (sofern es die Vorschriften erlauben).

Die bisher leistungsstärkste Mini

Mit einem Preis von 799 Euro ist die DJI Mini 5 Pro mehr als nur ein Spielzeug – sie bietet eine beeindruckende Technologie, an der man kaum vorbeikommt.

Ein 1-Zoll-Sensor, Profi-Videoformate, Nachtflugfunktionen und echte Portabilität machen sie zu einem überzeugenden Upgrade.

Für Reisende, Content Creator oder alle, die wegen Größe oder Komplexität gezögert haben, in die Welt der Drohnen einzusteigen, könnte die Mini 5 Pro der Wendepunkt sein.

Die Mini 5 Pro kann über die offizielle DJI Website erworben werden.