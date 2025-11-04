DJI Neo 2 macht große Fortschritte bei Kamera und Sicherheit, während der Rollout in China beginnt

DJI hat still und leise den Neo 2 eingeführt, die Fortsetzung seiner kleinsten und zugänglichsten Drohne, die zuerst in China gelandet ist und deren weltweite Veröffentlichung bald erwartet wird.

Diese Entscheidung zeigt, wie DJI den Rollout seines ROMO Reinigungsroboters gehandhabt hat, der zunächst regional debütierte, bevor er auf internationale Märkte ausgeweitet wurde, eine gestaffelte Strategie, die für die in Shenzhen ansässige Marke immer häufiger wird.

Der ursprüngliche DJI Neo, der vor etwas mehr als einem Jahr veröffentlicht wurde, wurde als leichter Einstieg in die Drohnenfotografie konzipiert.

Der neue Neo 2 verschmilzt die Grenze zwischen spielzeuggroßen Drohnen und DJI's ernsthafteren Kameraplattformen, wie der DJI Mini 4 Pro.

Er verfügt über einen größeren 1/2-Zoll-Sensor und nimmt jetzt 4K-Video mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde auf, was ihn näher an die Bildqualität der Mini-Serie bringt.

Ein neuer zweiachsiger mechanischer Gimbal hilft, Aufnahmen auch bei windigen Bedingungen zu stabilisieren, während DJIs Bildverarbeitungsalgorithmen mehr Details und einen besseren Dynamikumfang verleihen.

Schärfere Sicht, sicherer Flug

Die Flugstabilität wurde insgesamt verbessert. Der Neo 2 kann jetzt Winden von bis zu 24 mph standhalten und in Verfolgungsmodi eine glattere Verfolgung beibehalten.

DJI hat die Drohne auch mit einem neuen LiDAR (!) und einem Infrarot basiertem Hindernisvermeidungssystem ausgestattet, das ihr nahezu omnidirektionales Bewusstsein verleiht.

Das ist ein großes Upgrade gegenüber dem Einzelsensor des ursprünglichen Modells und eines, das es deutlich schwieriger machen sollte, in engen Städten oder Innenräumen abzustürzen.

(Image credit: DJI)

Es wird angegeben, dass die Akkulaufzeit etwa 19 Minuten beträgt, ein kleiner, aber nützlicher Anstieg, der kreative Aufnahmefenster verlängert.

Die Propeller wurden für einen leiseren Betrieb neu gestaltet, und ein neues LED-Display am Gehäuse bietet schnelle Flug- und Verbindungsinformationen auf einen Blick.

Vernetztes Denken

Die Konnektivität ist ebenfalls flexibler. Der Neo 2 verwendet ab Werk Wi-Fi für Kurzstreckenflüge und schnelle Social-Media-Uploads, ist aber auch mit DJIs modularen O4-Übertragungssystem kompatibel.

Füge das optionale Modul hinzu, und du erhältst erweiterte Reichweite, geringere Latenz und Zugriff auf die Controller und FPV-Ausrüstung der Marke, eine Funktion, die bisher höherwertigen Drohnen vorbehalten war.

(Image credit: DJI)

Mit nur 151 Gramm bleibt der Neo 2 deutlich unter der 250-g-Grenze, die die Drohnenregistrierung in den meisten Regionen vereinfacht.

In China kostet er ab ¥1.499 (etwa 239 €).

Europäische Einzelhändler*innen geben den 13. November als mögliches Erscheinungsdatum an, obwohl DJI die weltweite Verfügbarkeit noch nicht bestätigt hat.

