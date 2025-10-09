DJIs Flaggschiff-Drohne hat ein intelligentes Upgrade erhalten, das du tatsächlich bemerken wirst

DJI hat ein Firmware-Update für die Mavic 4 Pro herausgegeben, die beste Drohne der Marke für Prosumer (ein Mix zwischen Konsument und Profi), die mich mit ihrer erstklassigen Leistung und ihrem hochmodernen Design während der Tests beeindruckt hat.

Die neueste Version bietet zwei bemerkenswerte Upgrades: automatisches Zoom-Umschalten und einen Dynamic Home Point-Modus.

Zoom-Umschalten mag wie ein Detail scheinen, aber für Pilot*innen ist es ein großer Fortschritt.

Anstatt manuell zwischen Objektiven zu wechseln oder eine Aufnahme zu unterbrechen, kann die Drohne jetzt nahtlos zwischen Brennweiten wechseln.

Dies erleichtert die Anpassung der Bildkomposition während des Flugs und gibt Creators mehr fließende Kontrolle beim Verfolgen von Action-Aufnahmen oder beim Zusammenfügen von filmischen Sequenzen.

Dynamic Home Point hingegen löst eine der praktischsten Herausforderungen beim Drohnenfliegen.

Traditionell ist der Rückkehrpunkt beim Start festgelegt. Mit diesem Update kann die Mavic 4 Pro nun der aktuellen Position des Controllers folgen.

Das ist ein Wendepunkt für diejenigen, die aus fahrenden Fahrzeugen oder Booten filmen, da es das Risiko verringert, dass eine Drohne zu einem leeren Punkt meilenweit entfernt zurückkehrt.

Momentum in den Lüften

In meinem Test der Mavic 4 Pro nannte ich die Drohne einen „ernsthaften Fortschritt“ und lobte ihr Infinity Gimbal mit 360-Grad-Rotation, LiDAR-basiertes Hindernis-Erkennungssystem und großzügige Flugzeiten von über 50 Minuten.

DJI hatte mit der Mavic 4 Pro die Messlatte dafür, was eine Prosumer-Drohne erreichen kann, höher gelegt – dieses Firmware-Release baut auf diesem Schwung auf und verstärkt den Status der Drohne als Werkzeug für ambitionierte Luftfilmer*innen.

Für Besitzer*innen ist das Update kostenlos und jetzt über die DJI Fly App verfügbar. Wenn du noch keine DJI-Drohne hast, schau dir jetzt T3s Übersicht über die besten günstigen DJI-Angebote an.

[via Imaging Resource]