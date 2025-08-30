Alle Xbox Game Pass-Mitglieder*innen haben gerade ein großes, spielveränderndes Update erhalten – nicht nur Ultimate

Kurze Zusammenfassung Microsoft hat den Zugriff auf Xbox Cloud Gaming auf alle seine Xbox Game Pass-Stufen erweitert, nicht nur auf Ultimate. Anfänglich für Xbox-Insider verfügbar wird ein vollständiger Rollout vor Ende des Jahres erwartet.

Xbox hat Xbox Game Pass Core- und Standard-Mitglieder*innen ein Geschenk gemacht – sie können jetzt auf Xbox Cloud Gaming zugreifen, ohne ein vollständiges Ultimate-Abonnement bezahlen zu müssen.

Dies ist ein großer Schritt nach vorne für den Cloud-Service des Gaming-Giganten, insbesondere da er versucht, Mitglieder*innen anzuziehen, die nicht einmal eine Xbox-Konsole oder einen PC besitzen.

Xbox Game Pass Ultimate bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für 17,99 € pro Monat erhält man Zugriff auf eine riesige Bibliothek von Xbox-Titeln zum Herunterladen und Spielen auf Xbox Series X/S oder Xbox One, einschließlich Veröffentlichungen am ersten Tag. Man erhält auch PC Game Pass, EA Play, exklusive Angebote und natürlich Xbox Cloud Gaming.

Wenn man jedoch nicht so viel bezahlen möchte und bereit ist, auf einige der zusätzlichen Vorteile zu verzichten, kostet Xbox Game Pass Standard nur 12,99 € pro Monat für den Zugriff auf Hunderte von Spielen.

Und noch günstiger ist Xbox Game Pass Core, der nur 6,99 € kostet und Zugang zu einer kuratierten Bibliothek von etwas mehr als 25 Titeln bietet.

Das einzige Problem bei den beiden letzteren Stufen war bisher, dass sie kein Cloud Gaming boten, was sich nun geändert hat.

Derzeit ist der Rollout des neuen Features auf Xbox-Insider mit entweder Standard- oder Core-Mitgliedschaft beschränkt, obwohl es bald für alle Mitglieder*innen verfügbar sein wird.

Es ist je nach Stufe auf Spiele beschränkt, die in ihren jeweiligen Bibliotheken verfügbar sind, plus berechtigte Spiele, die jede/r Abonnent*in persönlich besitzt. Aber dies umfasst auch ausgewählte PC-Spiele, etwas, das zuvor in keinem der Pläne enthalten war.

Sicherlich ist dies eine aufregende Entwicklung für diejenigen, die Xbox Cloud Gaming auf Geräten wie einem Amazon Fire TV Stick 4K oder einem Samsung Smart TV nutzen. Sie müssen nicht den vollen Betrag für Ultimate zahlen, erhalten aber dennoch eine ganze Menge Spiele über Standard.

Es könnte jedoch noch bessere Neuigkeiten am Horizont geben.

Letzte Woche wurde auf der Gamescom angedeutet, dass Xbox eine neue, nur für die Cloud gedachte Stufe plant, für diejenigen ohne Xbox-Konsolen – oder die einfach nur auf dem Handy spielen möchten. Wir wissen nicht, wann das angekündigt wird oder wie viel es kosten wird, aber es ist etwas, worauf man achten sollte.