Du kannst jetzt jedes PC-Gaming-Handheld in eine Xbox Ally verwandeln

Kurze Zusammenfassung Windows-Gamer*innen haben einen Weg gefunden, Xbox Full Screen Experience auf Windows-11-Handhelds zu aktivieren – und das ist ziemlich einfach. Damit kannst du Geräte wie das originale Asus ROG Ally oder das MSI Claw in ein Xbox-Handheld verwandeln.

Wenn du nicht bis zum Release der Xbox Ally und Xbox Ally X nächsten Monat warten willst, kannst du dir das volle Xbox-Ally-Erlebnis offenbar auch ohne neues Handheld sichern. Alles, was du brauchst, ist die neueste Windows-11-Release-Preview.

Die Xbox Ally-Hardware ist darauf ausgelegt, dass du sofort loszocken kannst. Dafür umgeht sie den Windows-Explorer und startet direkt in die Xbox-App.

Das bedeutet nicht nur schnellere Gaming-Action, sondern sorgt auch für mehr Arbeitsspeicher, weil Explorer, der Windows-Desktop und andere unnötige Komponenten beim Start nicht geladen werden.

Wie The Verge berichtet, lässt sich dieser Modus auch auf verschiedenen Gaming-Handheld-PCs aktivieren, darunter die MSI Claw-Reihe und das originale Asus ROG Ally-Handheld – und das Ganze ist ziemlich einfach umzusetzen.

So aktivierst du die Xbox Full Screen Experience auf einem Windows-Handheld

Auf Reddit gibt es eine ausführliche Anleitung, wie man Full Screen Experience aktiviert. Natürlich gilt wie immer: Das ist kein offiziell unterstützter Trick, alles geschieht auf eigene Verantwortung. Aber wirklich kompliziert ist es nicht.

Zunächst brauchst du Windows 11 25H2, derzeit als Release Preview im Windows Insider-Programm verfügbar.

Nach der Installation könnte die Option direkt unter Einstellungen > Gaming > Full Screen Experience auftauchen. Falls nicht, musst du eventuell ein Drittanbieter-Tool wie Vive nutzen und ein paar Änderungen in der Windows-Registry vornehmen.

Die Aktivierung von Full Screen Experience verhindert übrigens nicht, dass du dein Handheld wie ein normales Windows-Gerät benutzt – du kannst jederzeit in den Desktop-Modus wechseln oder andere Windows-Apps starten, neben der Xbox-App und deinen Spielen.

Die neuen Handhelds kommen übrigens schon in wenigen Wochen: ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally erscheinen am 16. Oktober.