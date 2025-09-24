Du kannst jetzt jedes PC-Gaming-Handheld in eine Xbox Ally verwandeln

Kerstin Findeisen
Kurze Zusammenfassung
Windows-Gamer*innen haben einen Weg gefunden, Xbox Full Screen Experience auf Windows-11-Handhelds zu aktivieren – und das ist ziemlich einfach.
Damit kannst du Geräte wie das originale Asus ROG Ally oder das MSI Claw in ein Xbox-Handheld verwandeln.
Wenn du nicht bis zum Release der Xbox Ally und Xbox Ally X nächsten Monat warten willst, kannst du dir das volle Xbox-Ally-Erlebnis offenbar auch ohne neues Handheld sichern. Alles, was du brauchst, ist die neueste Windows-11-Release-Preview.
Die Xbox Ally-Hardware ist darauf ausgelegt, dass du sofort loszocken kannst. Dafür umgeht sie den Windows-Explorer und startet direkt in die Xbox-App.
Das bedeutet nicht nur schnellere Gaming-Action, sondern sorgt auch für mehr Arbeitsspeicher, weil Explorer, der Windows-Desktop und andere unnötige Komponenten beim Start nicht geladen werden.
Wie The Verge berichtet, lässt sich dieser Modus auch auf verschiedenen Gaming-Handheld-PCs aktivieren, darunter die MSI Claw-Reihe und das originale Asus ROG Ally-Handheld – und das Ganze ist ziemlich einfach umzusetzen.
So aktivierst du die Xbox Full Screen Experience auf einem Windows-Handheld
Auf Reddit gibt es eine ausführliche Anleitung, wie man Full Screen Experience aktiviert. Natürlich gilt wie immer: Das ist kein offiziell unterstützter Trick, alles geschieht auf eigene Verantwortung. Aber wirklich kompliziert ist es nicht.
Zunächst brauchst du Windows 11 25H2, derzeit als Release Preview im Windows Insider-Programm verfügbar.
Nach der Installation könnte die Option direkt unter Einstellungen > Gaming > Full Screen Experience auftauchen. Falls nicht, musst du eventuell ein Drittanbieter-Tool wie Vive nutzen und ein paar Änderungen in der Windows-Registry vornehmen.
Die Aktivierung von Full Screen Experience verhindert übrigens nicht, dass du dein Handheld wie ein normales Windows-Gerät benutzt – du kannst jederzeit in den Desktop-Modus wechseln oder andere Windows-Apps starten, neben der Xbox-App und deinen Spielen.
Die neuen Handhelds kommen übrigens schon in wenigen Wochen: ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally erscheinen am 16. Oktober.
Writer, musician and broadcaster Carrie Marshall has been covering technology since 1998 and is particularly interested in how tech can help us live our best lives. Her CV is a who’s who of magazines, newspapers, websites and radio programmes ranging from T3, Techradar and MacFormat to the BBC, Sunday Post and People’s Friend. Carrie has written more than a dozen books, ghost-wrote two more and co-wrote seven more books and a Radio 2 documentary series; her memoir, Carrie Kills A Man, was shortlisted for the British Book Awards. When she’s not scribbling, Carrie is the singer in Glaswegian rock band Unquiet Mind (unquietmindmusic).