Asus und Microsoft bestätigen Release-Datum von Xbox Ally X und Ally

Kurze Zusammenfassung Asus und Xbox haben angekündigt, dass die ROG Xbox Ally X und Ally Handhelds ab dem 16. Oktober 2025 in mehreren Ländern, darunter Deutschland, Großbritannien und den USA, erhältlich sein werden. Die Preise sind jedoch noch nicht bekannt.

Nach mehreren Wochen voller Gerüchte haben Asus und Xbox endlich bestätigt, wann ihre gemeinsamen Handheld-Konsolen verfügbar sein werden.

ROG Xbox Ally X und ROG Xbox Ally kommen am 16. Oktober 2025 in Großbritannien und weiteren Regionen in den Handel – ein Datum, das in den letzten Wochen bereits durchsickerte.

Auf der Gamescom 2025 in Deutschland, wo beide Handhelds erstmals zu sehen waren, gaben die Firmen außerdem bekannt, dass Vorbestell- und Preisinfos in den kommenden Wochen folgen.

Der Xbox Ally X ist das Top-Modell der Handhelds und läuft auf einem AMD Ryzen AI Z2 Extreme Prozessor mit 24 GB LPDDR5X RAM. Dazu gibt es eine 1 TB M.2 SSD als Speicher und einen 80 Wh Akku, der genug Saft liefern soll, um mehrere Stunden zu spielen.

Das günstigere Modell, Xbox Ally, kommt mit einem AMD Ryzen 2 A Prozessor und 16 GB RAM. Der Speicher beträgt 512 GB SSD, also halb so viel wie beim Top-Modell. Die Konsole hat einen 60 Wh Akku, sollte aber aufgrund der reduzierten Specs ähnlich lange durchhalten, bevor sie wieder an die Steckdose muss.

Beide Handhelds verfügen über ein 7-Zoll-IPS-Display mit 120 Hz und 1080p Auflösung.

Für dein Gaming-Erlebnis starten die Handhelds in eine Xbox-Ebene auf Windows-Basis, die dir sofort zeigt, welche Spiele laufen und kompatibel sind.

Microsoft arbeitet außerdem daran, Spiele für die Plattform zu optimieren. Die Spiele bekommen Badges wie „Handheld Optimised“ oder „Mostly Compatible“, um die Kompatibilität anzuzeigen. Im Laufe der Zeit werden immer mehr Games optimiert.

Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald es weitere Details und Preise gibt.