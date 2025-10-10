Einige Game-Pass-Abonnent*innen entkommen der Preiserhöhung – je nach Wohnort

Kurze Zusammenfassung In einigen Ländern stellen Xbox Game Pass Ultimate-Abonnent*innen fest, dass ihr monatlicher Preis gleich geblieben ist – während er für viele andere bereits angehoben wurde. Die Preiserhöhungen gelten inzwischen fast überall – zusammen mit einigen neuen Vorteilen, die jetzt aktiv sind.

Die umstrittene Preiserhöhung für den Xbox Game Pass Ultimate ist jetzt offiziell in Kraft getreten. Sowohl neue als auch bestehende Abonnent*innen müssen künftig deutlich mehr pro Monat für den Gaming-Dienst zahlen – rund 26,99 € in den meisten EU-Ländern.

„In den meisten“ deshalb, weil inzwischen bekannt wurde, dass einige Regionen von der Erhöhung ausgenommen sind – zumindest für bestehende Abos.

Der Gaming-Riese hat bestätigt, dass aktuelle Xbox Game Pass Ultimate-Abonnent*innen in Österreich, Deutschland, Polen und Irland – sowie in Indonesien und Indien – vorerst beim alten Preis bleiben.

Das gilt allerdings nur, solange sie ihr Abo automatisch verlängern und nicht kündigen. Wer sein Abo beendet oder pausiert, muss wie alle anderen den neuen Preis zahlen.

„Derzeit betreffen diese Erhöhungen nur Neukäufe und wirken sich nicht auf dein aktuelles Abo in dem Land aus, in dem du wohnst – solange du ein Abo hast, das sich automatisch verlängert“, erklärte Microsoft in einer E-Mail an Abonnent*innen (via VGC).

Der wahrscheinlichste Grund für diese Ausnahme sind regionale Vorschriften zu Preisänderungen bei Abos – die offenbar in diesen Ländern strenger sind. Leider gilt das nicht für das Vereinigte Königreich, die USA, den Großteil Europas oder Australien.

Immerhin: Der Xbox Game Pass Ultimate bietet jetzt auch Ubisoft+ Classics kostenlos an – eine kuratierte Spielesammlung des Publishers – und bald kommt sogar der Fortnite Crew Pass dazu. Trotzdem sorgt die Änderung für heftige Kritik in der Community.

Viele Nutzer*innen haben zudem Guthabenkarten auf Vorrat gekauft und eingelöst, um sich den alten Preis zu sichern, bevor die Erhöhung wirksam wurde.

Wer sparen will, kann außerdem auf einen günstigeren Abo-Tarif umsteigen. Der Xbox Game Pass Premium kostet weniger als die Hälfte, bietet weiterhin Zugriff auf Hunderte Spiele und Xbox Cloud Gaming, verzichtet aber auf Day-One-Releases, EA Play und Ubisoft+ Classics.