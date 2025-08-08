Ihr Apple Mac wird bald die Unterstützung für Steam verlieren, es sei denn, du tust eine einfache Sache

Kurze Zusammenfassung Wenn du Steam-Spiele auf macOS 11 (Big Sur) spielst, hast du zwei Monate Zeit, dein Betriebssystem zu aktualisieren, bevor der Steam-Client nicht mehr funktioniert. Während dies einige ältere Macs ausschließt, wird es weiterhin auf allen Macs funktionieren, die macOS 12 und höher ausführen.

Während Apple sich darauf vorbereitet, macOS 26 zu starten, ziehen es viele Mac-Benutzer*innen vor, bei älteren Versionen des Betriebssystems zu bleiben, weil die neuesten Versionen ihre Geräte nicht unterstützt. Wenn du jedoch eine Steam-Spieler*in bist, könnte das in ein paar Monaten ein Problem sein.

Ab dem 15. Oktober 2025 wird Steam offiziell die Unterstützung für macOS 11 Big Sur einstellen.

Das ist nicht nur der Fall, dass Steam sagt, es wird keine weiteren Updates für den Steam-Client für macOS 11 geben. Es ist Steam, das sagt, dass ab diesem Datum der Steam-Client auf dieser Version von macOS komplett nicht mehr funktionieren wird.

Das bedeutet, wenn du deine Steam-Spiele auf deinem Mac weiterhin spielen möchtest, musst du dein Betriebssystem aktualisieren.

Die gute Nachricht ist, dass selbst wenn deine Hardware ziemlich alt ist, sie trotzdem macOS 12 Monterey erhalten können sollte.

Steam auf macOS: was passiert und was Sie tun müssen

Valve sagt, dass das Ende der Unterstützung nicht wirklich seine Schuld ist. Der Steam-Client basiert teilweise auf einer eingebetteten Version von Google Chrome und diese Version funktioniert auf älteren Versionen von macOS nicht mehr.

Ab Oktober werden alle Versionen des Steam-Clients für Mac nur noch „ macOS-Funktionen und Sicherheitsupdates verwenden, die nur in macOS 12 und neueren Versionen vorhanden sind“.

Selbst wenn du keine Steam-Spieler*in bist, lohnt es sich, ein Upgrade durchzuführen. Wie Valve betont, hat Apple 2023 die Sicherheitsupdates für macOS 11 eingestellt, sodass jeder Tag ein wenig riskanter wird, wenn du auf dieses ältere Betriebssystem verharrst.

Darüber hinaus reicht die Kompatibilität von macOS 12 Monterey ziemlich weit zurück: Es läuft auf 10 Jahre alten iMacs, MacBook Airs und MacBook Pros. Die kompatiblen Macs sind:

iMac (Ende 2015 oder später)

iMac Pro (2017)

MacBook (Anfang 2016 oder später)

MacBook Air (Anfang 2015 oder später)

MacBook Pro (Anfang 2015 oder später)

Mac Mini (Ende 2014 oder später)

Mac Pro (Ende 2013 oder später)

Mac Studio (2022)