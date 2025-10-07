Apples M5-Chip-Leak zeigt, dass neue MacBook- und iPad Pro-Modelle in einer bestimmten Hinsicht stark zulegen werden.

Kurze Zusammenfassung Ein kürzlicher Leak zeigte Apples nächste Generation des M5-Prozessors im Benchmark-Test. Die aus diesen Tests gewonnenen Informationen zeigten, dass eine bestimmte Gruppe von Nutzer*innen besonders glücklich über die kommenden Verbesserungen sein wird.

Wenn es um Leaks und Gerüchte in der Welt der Technik geht, ist Apple ein gewisser Außenseiter. Während viele andere Marken anfällig dafür sind, dass ihre noch nicht veröffentlichten Produkte vorzeitig gezeigt werden, bleibt die Marke aus Cupertino tendenziell etwas zurückhaltender und vermeidet zu viele konkrete Leaks.

Aber selten bedeutet nicht nie und heute haben wir über einen ernsthaft hochkarätigen Leak von einem russischen YouTuber berichtet. Dieser zeigte das M5 iPad Pro in einem Unboxing und einigen Geekbench-Tests.

Heute gehe ich etwas mehr auf den letzteren Teil ein, da diese Benchmarks uns viel über Apples nächste Prozessorgeneration verraten. Das Video zeigt das M5 iPad Pro im Vergleich zum aktuellen M4 iPad Pro-Modell derselben Größe, was so kontrolliert ist, wie man es sich nur wünschen kann.

Zuerst war die CPU-Leistung dran. Diese zeigte einige recht bescheidene Zuwächse – etwa 10 % bei Single-Core und 15 % bei Multi-Core –, die sicherlich willkommen sind, aber deswegen sind wir nicht unbedingt aus dem Häuschen. Es ist die Art von Gewinn, die wir von Generation-zu-Generation erwarten würden.

(Image credit: Future)

Sobald wir jedoch zur GPU-Leistung übergehen, sehen wir eine deutlichere Veränderung. Dort sollte ein Anstieg von etwa 35 % im täglichen Gebrauch viel bemerkbarer sein.

Es ist ein Upgrade, das besonders für Apples Gaming-Gemeinschaft von Bedeutung ist. Die Marke hat dort in den letzten Jahren wirklich die Grenzen verschoben, um frühere Stigmen im Zusammenhang mit Gaming auf ihren Geräten zu überwinden.

Da erwartet wird, dass der Prozessor in der nächsten Generation von iPads und MacBooks zum Einsatz kommt, sollte es reichlich Gelegenheit für die Nutzer*innen geben, ihn in die Hände zu bekommen. Es wird auch eine willkommene gute Nachricht für die Reihe sein, die zuvor als letzte iterative Aktualisierung vor dem Erscheinen des M6-Prozessors angepriesen wurde.

Es wird gesagt, dass dieser eine 2nm-Chip-Architektur nutzen wird, was in Bezug auf Effizienz ein grundlegender Wandel sein sollte.