Dieser Monster-Gaming-Laptop hat bis zu 192 GB Speicher – und ich will unbedingt einen haben

Kurze Zusammenfassung Acers neuestes 18-Zoll-Gaming-Laptop, der Predator Helios 18P AI, bietet beeindruckende Spezifikationen, darunter bis zu 192 GB Speicher, Nvidias Top-RTX 5090 GPU und Intels neuesten Core Ultra 9 Prozessor.

Wenn du auf der Suche nach einem der besten Gaming-Laptops bist, gibt es viele Optionen. Aber Acer hat gerade einen neuen Kracher für 2025 vorgestellt, den aktualisierten Predator Helios 18P AI.

Er wurde auf der „Next At Acer“-Pressekonferenz bei der IFA-Messe in Berlin enthüllt und ist ein echtes Monster. Das 18-Zoll-Mini-LED-Display sorgt für gestochen scharfe, riesige Bilder.

Doch entscheidend ist, was unter der Haube steckt – und hier spart der Predator nicht: Bis zu 192 GB ECC-RAM (Error-Correcting Code) sind möglich.

Es gibt noch mehr: Einen Intel Core Ultra 9 Prozessor (185HX), eine Nvidia GeForce RTX 5090 GPU für erstklassige Grafikleistung, bis zu 6 TB PCIe Gen 5 SSD-Speicher und Wi-Fi 7 für die schnellste kabellose Verbindung.

(Image credit: Acer)

Doch der Predator richtet sich nicht nur an Gamer*innen: Das ECC-RAM-Setup unterstützt auch „Workstation-Level AI Computing“. Für High-FPS-Gaming ist er aber ebenfalls bestens gerüstet.

Bleib besser in der Nähe einer Steckdose, denn all diese Power – das Display löst mit 3840 × 2400 Pixeln (WQUXGA, 16:10) auf – zieht ordentlich Strom. Für die Kühlung sorgen die AeroBlade-Lüfter der 6. Generation und Vektor-Heatpipes, die Hitze in Schach halten, sodass weder Spielen noch Arbeiten beeinträchtigt wird.

All diese Leistung hat ihren Preis: Der Acer Predator Helios 18P AI wird ab 4.499 Euro erhältlich sein. Preise für weitere Regionen stehen noch aus. Wer nach einem echten Gaming-Monster sucht, sollte ihn definitiv auf die Sparliste setzen.