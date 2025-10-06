Laptops mit der besten Akkulaufzeit haben gerade ein "legendäres" Leistungsupgrade erhalten

Kurze Zusammenfassung Qualcomms Vorstoß in den Laptop-Markt hat gerade ein Upgrade erhalten dank des brandneuen Snapdragon X2 Elite und X2 Elite Extreme, die voraussichtlich in einigen zukünftigen Windows-Laptops zu finden sein werden. Diese neuen Chips versprechen, "legendäre" Leistung zu liefern – bis zu 5GHz, weit mehr als das vorherige X Elite-Angebot – und gleichzeitig "mehrtägige Akkulaufzeit" zu gewährleisten. Verbesserte KI und Grafik sind ebenfalls Teil der Plattform.

Die besten Laptops haben in den letzten Jahren eine faszinierende Transformation durchgemacht, wobei Qualcomms einst fragwürdiger Einfluss auf den Markt – hauptsächlich aufgrund von Kompatibilitätsproblemen mit Apps – dann durch sein X Elite-Produkt revolutioniert wurde.

Wie ich in diesem Artikel erkläre – indem ich Snapdragon Elites Vor- und Nachteile im Vergleich zu Konkurrenten wie Intel und AMD hervorhebe – konnte die Einführung dieses Chips die meisten Kompatibilitätsprobleme umgehen und gleichzeitig epische Akkulaufzeiten in den Vordergrund stellen.

Jetzt hat Qualcomm gerade seinen Snapdragon X2 Elite enthüllt – der in zwei Varianten kommt, X2 Elite und der noch mehr X2 Elite Extreme – und verspricht einen "legendären Leistungssprung" für Modelle, die die Hardware enthalten werden.

Ich denke, es ist ein wichtiges Upgrade, weil die Leute Laptops mit sensationeller Akkulaufzeit wollen – die viele X Elite-Maschinen bieten, wie das Microsoft Surface Laptop 13-Zoll (2025) – aber ohne auf die Leistungsfähigkeit zu verzichten.

Nun, X2 Elite ist hier, um genau das zu tun, mit Qualcomms neuestem Oryon CPU mit einer epischen Taktfrequenz von bis zu 5GHz. Es wird den Leistungsfaktor – für alltägliche Aufgaben, aber auch Grafik und KI, dank des neuesten Adreno GPU und Hexagon NPU – erheblich steigern.

Aber der Schlüssel zur Leistung des X2 Elite ist das Versprechen einer "mehrtägigen Akkulaufzeit", was eines der ursprünglichen großen Verkaufsargumente des X Elite war. Das geht hier nicht verloren – was bedeutet, dass die Laptops der Zukunft sowohl langlebig als auch leistungsstark sein werden.

Natürlich gibt es noch viel Konkurrenz, zum Beispiel von Intels neuesten Series 2-Chips und vielen anderen Optionen. Aber Qualcomm verdoppelt seinen Einsatz nach einem langsamen Start im Laptop-Markt. Und X2 Elite sieht so aus, als würde es seinen Hauptkonkurrenten viel Anlass zur Sorge geben – und Kund*innen, wie dirund mir, viel, worauf wir uns freuen können.

Welche Geräte genau den Snapdragon X2 Elite enthalten werden, muss jedoch noch bekannt gegeben werden, da die Nachricht erst im Rahmen des jährlichen Snapdragon Summit von Qualcomm ans Licht kam, an dem ich im Auftrag von T3 teilnehme, um über die neuesten Innovationen auf dem Markt zu erfahren.