Vergiss Chrome – dein nächster Browser könnte das Surfen im Netz überflüssig machen

Kurze Zusammenfassung OpenAI hat einen neuen Desktop-Webbrowser vorgestellt, der ChatGPT direkt integriert. Er hilft dir bei der Suche, kann Aufgaben für dich übernehmen und beantwortet deine Fragen – alles in einer einzigen Oberfläche.

In den letzten Jahrzehnten haben wir Google fast automatisch mit dem Internet assoziiert – und umgekehrt. Nicht unbedingt wegen des firmeneigenen Browsers Chrome – es gibt schließlich viele Alternativen. Doch Google war lange das zentrale Tor zu Informationen.

Das könnte sich jedoch bald ändern. KI verändert gerade grundlegend, wie wir Informationen suchen und mit dem Internet umgehen – und Google könnte dabei an Einfluss verlieren.

OpenAI hat beispielsweise letzte Woche seinen eigenen Browser angekündigt: ChatGPT Atlas. Er funktioniert ähnlich wie Chrome oder Safari, integriert jedoch ChatGPT direkt ins Zentrum der Suche.

Das könnte Google nicht nur ernsthaft unter Druck setzen und einen neuen Konkurrenten mit echtem Einfluss schaffen, sondern auch verändern, wie du das Internet nutzt. Indem KI das Herzstück des Browsers bildet, macht ChatGPT Atlas das Internet-Erlebnis persönlicher und direkter – weit über klassische Suchanfragen hinaus.

Was könnte der Atlas-Browser von ChatGPT für die Zukunft bedeuten?

Wie CNN Business berichtet, ist Atlas „mehr als nur eine Möglichkeit, ChatGPT zu erweitern, das inzwischen über 800 Millionen wöchentliche Nutzer*innen hat.“

Es ist ein Versuch, der Zugang zu Websites, sozialen Netzwerken und anderen Online-Diensten zu werden – und so eine direktere Rolle in allem zu spielen, was Menschen online tun.“

Wenn du Atlas öffnest, siehst du anstelle der Google-Suchleiste eine ChatGPT-Leiste. Dort bekommst du Themenvorschläge und mögliche Aufgaben angezeigt, die ChatGPT für dich übernehmen kann.

Mit einem Tipp auf einen Button kannst du ChatGPT außerdem in einer Seitenleiste öffnen. Dort fasst der KI-Assistent Webseiten zusammen oder beantwortet Fragen, die du dazu hast.

Es gibt auch einen Agentenmodus, der Aufgaben in deinem Namen ausführen kann. Vieles davon ähnelt dem, was Google in Chrome mit seinem Gemini-Assistenten anbietet. Doch wenn es OpenAI gelingt, seinen Browser so populär zu machen, wie ChatGPT es in nur etwas mehr als einem Jahr geworden ist, könnte Google allen Grund zur Sorge haben.

Du kannst ChatGPT Atlas schon jetzt selbst ausprobieren: Besuche einfach die offizielle Webseite und lade die passende Version für Mac oder PC herunter. Und falls du sie nicht findest, probier’s einfach mit einer Google-Suche.