High-End und Hi-Res: Diese Soundbars könnten die Sonos-Alternativen sein, nach denen du gesucht hast

Kurze Zusammenfassung Die Pulse Cinema Soundbars von Bluesound sind multiroom-fähig, leistungsstark, unterstützen Hi-Res Audio und über 20 wichtige Streaming-Dienste. Das Flaggschiff-Modell bietet zudem 16 Treiber und vollständiges Dolby Atmos.

Wenn du an Multiroom-Audio denkst, fällt dir wahrscheinlich zuerst Sonos ein. Dabei bieten Bluesounds BluOS-Systeme beeindruckende Hardware und Software – und jetzt hat die Marke zwei richtig leistungsstarke Soundbars hinzugefügt.

Die eine ist ein Full-Size-Modell mit 500 W Ausgangsleistung, die andere kompakter, liefert aber immer noch 280 W.

Die Pulse Cinema und Pulse Cinema Mini Soundbars messen 47 Zoll bzw. 33 Zoll, wobei das größere Modell am besten zu 55-Zoll-TVs oder größer passt.

Bluesound Pulse Cinema und Pulse Cinema Mini: Hauptmerkmale und Preise

Die Pulse Cinema ist ein vollwertiges Dolby-Atmos-System mit 16 Treibern, darunter zwei 4-Zoll-Woofer und dedizierte Up-Firing-Lautsprecher. Die kleinere Mini-Version hat keine Up-Firing-Lautsprecher, bietet aber abgewinkelte Treiber und Dolby Atmos 2.1 Virtualisierung.

Beide Soundbars verfügen über Subwoofer-Ausgänge, HDMI eARC, optische und RCA-Eingänge sowie Bluetooth und AirPlay 2. Du kannst sie auch mit anderen Bluesound Speakers kombinieren, um ein komplettes Surround-System zu erstellen.

Beide Soundbars laufen mit BluOS, das über 20 Streaming-Dienste unterstützt, darunter TIDAL, Qobuz, Spotify, Amazon Music, Pandora und Deezer, sowie MQA und Hi-Res Audio bis 24-bit/192 kHz.

Mit BluOS lassen sich Multiroom-Setups einfach organisieren und steuern, und die neuen Bars funktionieren auch mit Heimsteuerungen von Crestron, RTI und Control4.

Egal, für welches Modell du dich entscheidest, hier gibt es mehr Konnektivität und Flexibilität als bei der Sonos Arc Ultra – allerdings zu einem höheren Preis.

Die Pulse Cinema kostet 1.299 Euro, die Pulse Cinema Mini 899 Euro.

Beide Soundbars können ab dem 24. September vorbestellt werden und werden ab dem 24. Oktober 2025 ausgeliefert.