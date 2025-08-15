Ich habe diesen Fünf-Sterne-Lautsprecher einer weniger bekannten Marke getestet, und er hat mich überrascht

Wenn du so viele Lautsprecher testest wie ich, kannst du die Big Player oft nur schwer ignorieren – vor allem, wenn du dir ansiehst, was du in den letzten Monaten so alles getestet hast. Doch wenn eine kleinere oder weniger bekannte Marke es schafft, sich einen Namen zu machen, sticht sie wirklich heraus.

Ich wusste nicht viel über Edifier, bevor ich diesen Sommer den ES300 Home Speaker getestet habe, aber jetzt, wo ich ihn genutzt habe, werde ich der Marke in Zukunft viel mehr Aufmerksamkeit schenken. Der Lautsprecher hat mich wirklich beeindruckt, und das nicht nur, weil er großartig klang.

Das Erste, was mir am ES300 auffällt, ist, wie großartig er aussieht. Dies ist kein Lautsprecher, der mit seiner Tragbarkeit prahlt (obwohl er einen Akku hat, der es dir ermöglicht, ihn flexibel zu transportieren). Vielmehr sieht er ein wenig aus wie ein altmodisches FM-Radio, das für die moderne Welt mit drahtloser Konnektivität und einem hervorragenden Satz von Treibern aktualisiert wurde.

Neben einer Oberfläche in Lederoptik an den Seiten und der Oberseite seines Designs hat er ein schönes Gitter an der Vorderseite, das bedeutet, dass er sich gut in ein Bücherregal oder auf eine Arbeitsplatte einfügt. Dennoch ist das herausragende Detail das subtile, nach unten gerichtete Licht, das den Boden des Lautsprechers säumt. Dies verleiht ihm ein gewisses Etwas, das ihn stimmungsvoller und ästhetisch ansprechender macht und ihm ein noch stärkeres mid-century modernes Aussehen verleiht.

Die Oberseite des Lautsprechers hat einige großartige Bedienelemente für diejenigen, die nicht nur ihr Handy benutzen möchten, und alles fügt sich zu einem hervorragenden Paket zusammen, das ich sehr gerne getestet habe. Natürlich wird das durch den satten und vollen Klang unterstützt, der leicht einen Raum füllen kann – wie es sich für einen kräftigen Lautsprecher wie diesen gehört.

Er hat vielleicht nicht den gleichen Markenbekanntheitsgrad wie ein Speaker von Sonos, und sein Lautsprecher ist vielleicht nicht die Grundlage eines Multiroom-Setups, das alles an einem Ort gesteuert werden kann, aber ich habe mir den Namen Edifier trotzdem gemerkt, und das nächste Mal, wenn sie Lautsprecher herausbringen, werde ich interessiert sein, sie zu sehen und zu hören.