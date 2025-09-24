Ich habe einen 5-Sterne-Lautsprecher getestet, der besser aussieht als Bowers und besser klingt als Sonos

Vor etwa zehn Jahren bin ich zum ersten Mal auf Devialets Phantom-Lautsprecher gestoßen. Eine mutige, fast spielerische Vision davon, was ein integrierter Lautsprecher sein kann und klar abgehoben von den üblichen, eher unscheinbaren Regallautsprechern. Und das Beste: Er sah nicht nur großartig aus, er klang auch noch besser.

Als Devialet mich nach Paris in den Unternehmenssitz zu einer streng geheimen Vorschau einlud, fragte ich mich zunächst, was die große Enthüllung sein könnte. Ein neuer tragbarer Lautsprecher wie der Devialet Mania? Ein Soundbar-Upgrade, das die Devialet Dione übertrifft? Oder vielleicht etwas ganz anderes?

Hier ist er also: der Devialet Phantom Ultimate. Von außen sieht er dem klassischen Phantom fast zum Verwechseln ähnlich, aber im Inneren hat sich vieles geändert, um das Hörerlebnis noch weiter zu verbessern. Er ist in zwei Größen erhältlich: das kleinere 98dB-Modell und die größere 108dB-Version.

Einzigartiges Design mit klarer Funktion

In meinem Hands-on habe ich mich vor allem auf das 108-dB-Modell konzentriert, das du auf meinen Bildern (unten) auf dem optionalen „Baumständer“ siehst. Optisch ähnelt es stark der kleineren 98-dB-Version, aber ich finde die größere Variante eleganter, weil der Kühler auf der Rückseite deutlich unauffälliger wirkt.

Und was für ein visuelles Statement das ist. Kein Wunder, dass man es im Französischen als objet d’art bezeichnen würde. Für manche mag das Design vielleicht etwas zu futuristisch wirken, aber für mich gehört die Ästhetik zu den stärksten Eigenschaften des Phantom Ultimate. Zudem ist die Oberfläche mattiert statt glänzend wie beim Original, was den Look angenehmer macht und störende Reflexionen vermeidet.

Spannend ist, dass das Design ganz klar der Funktion folgt. Devialet hat viele Jahre damit verbracht herauszufinden, wie sich ein vergleichsweise kompakter Lautsprecher bauen lässt, der trotzdem bei über 100 dB massiven Sound liefern kann. Mit nur sechs Litern Innenvolumen bleibt kaum Spielraum – vor allem, wenn es darum geht, kräftigen Bass zu erzeugen.

Und genau das schafft der Phantom. Wie? Die auffälligen Seitenteile sind die Tieftöner. Sie sind so versiegelt, dass sie den enormen Druck aushalten, der im Inneren entsteht – und sie „tanzen“ sichtbar mit, wenn sie sich oft um mehrere Zentimeter nach außen bewegen. So entsteht das kugelförmige Herzstück, das das Design des Phantom prägt.

Doch beim Phantom gibt es keine separaten Bauteile. Devialets Wurzeln liegen in der High-End-Verstärkung – nur dass die Technik hier auf einen Bruchteil geschrumpft und in das Gehäuse des Phantom Ultimate integriert wurde, um High-End-Sound zu liefern. Für den Ultimate hat Devialet den eingebauten Verstärker überarbeitet: Class A und Class D teilen sich die Arbeit (Devialets Hybrid-Verstärkung „ADH“), was die Hitzeentwicklung verringert und die Effizienz steigert.

Als All-in-One-Lautsprecher finde ich, dass Devialets Lösung sogar besser aussieht als ein Bowers & Wilkins Zeppelin Pro – und der ist selbst ein beliebter Wi-Fi-Speaker. Ja, der Preis liegt deutlich höher, aber dafür sind sowohl Optik als auch Klang wirklich beeindruckend.

Achte auch unbedingt auf die Details. In meiner Galerie oben wird deutlich, wie die kreisförmigen Muster fast wie kleine Kunstwerke wirken. Das goldene Finish fällt ins Auge, bleibt aber elegant. Besonders edel ist die Opéra-de-Paris-Version, bei der echtes Blattgold von Hand aufgetragen wird. Auffällig ist auch die charakteristische Öffnung des Hochtöners. Sie ist von Chladni-Platten inspiriert, die Schall sichtbar machen, indem Sand zu Mustern geformt wird, und gibt dem Phantom seinen unverwechselbaren Look.

Sensationeller Klang – weit größer als sein Maßstab

Während das ursprüngliche Phantom in der Mitte seiner Tieftönerkuppeln noch eine kreisförmige Aussparung hatte, sind sie jetzt als durchgehende Kuppeln gestaltet. Das wirkt deutlich harmonischer und abgeschlossen.

Diese Änderung mag klein erscheinen, war laut Devialets Chief Product and Technology Officer Jean-Loup Afresne jedoch „eine enorme Herausforderung aus industrieller und technischer Sicht“.

Der neue Tieftöner wurde ebenfalls überarbeitet. Das klarere Design sorgt für weniger Verzerrungen. Bei einer Hörsession in den berühmten Studios Saint Germain in Paris habe ich DeLaurentis’ The Wooden House gehört und erlebt, wie der Phantom Ultimate gerade bei tiefen Frequenzen richtig aufblüht. Dabei zuzusehen, wie die Kuppeln seitlich mit den Bässen pulsieren, war für die Augen fast so faszinierend wie für die Ohren.

Der Phantom Ultimate 108 dB ist so gebaut, dass er bis auf 14 Hz heruntergeht – also in einen Bereich, der sogar unterhalb der menschlichen Hörgrenze liegt. In der Praxis schneiden die meisten Ingenieur:innen alles unter 20 Hz weg, um saubere Mixdowns zu bekommen. Damit spielt das Devialet-Modell eigentlich jenseits dessen, was die meisten Tracks hergeben, was aber eindrucksvoll zeigt, wie grenzenlos seine Reichweite ist.

Auch der Hochtonbereich hat ein Upgrade bekommen. Der neue Hochtönerquill soll laut Afresne „mehr Öffnungen haben, sodass er höhere Frequenzen erreichen kann“. Damit schafft er es bis 35 kHz – deutlich über den üblichen 20 kHz, die die meisten besten Wi-Fi-Lautsprecher bieten. Und für Audiophile interessant: Der Phantom Ultimate unterstützt auch 24-Bit/192-kHz-Wiedergabe.

Beim Wechsel zu Anette Askviks Libertie zeigte der Phantom Ultimate eindrucksvoll, was seine technischen Werte in der Praxis bedeuten. Dass ein so technisches Gerät ein so emotionales Hörerlebnis schaffen kann, ist ein starkes Zeugnis für das, was Devialet hier erreicht hat. Besonders das brillante Top-End der Percussion klingt fast sprudelnd – mühelos und zugleich präzise. Ein seltenes Erlebnis, das einer ohnehin schon schönen Aufnahme noch zusätzliche Nuancen gibt.

Sollte ich einen Devialet Phantom Ultimate kaufen?

Devialet setzt nicht auf Spielereien wie räumliches Audio. Auch eine Überverarbeitung bleibt aus – stattdessen gibt es in der neuen App einen Sechs-Band-Equalizer mit ±5 dB, um den Klang an die eigenen Vorlieben anzupassen. Ein einzelner Phantom Ultimate bleibt aber immer eine einzelne Quelle.

Wer echtes Stereo will, braucht daher zwei Phantom-Ultimate-Modelle. Wichtig dabei: Der neue Chip, ein NPX iMX8 Nano mit vier 1,5-GHz-Kernen, ist auf Zukunftssicherheit ausgelegt, um kommende High-End-Codecs und -Formate zu unterstützen. Deshalb lassen sich neue Modelle nicht mit älteren Phantoms koppeln.

Der Phantom Ultimate 108 dB liegt preislich bei rund 3200 €. Ein Paar schlägt also mit dem Doppelten zu Buche, es sei denn, man nimmt ein Bundle-Angebot beim Kauf von zwei Geräten mit. Und die Baumständer gibt es obendrein auch nur gegen Aufpreis.

Klar, das ist viel Geld. Aber der Phantom Ultimate ist ein vergleichsweise kompaktes System, das ein Klangbild liefert, das in dieser Größe einzigartig ist. Und so ein Setup kann viele Jahre Freude machen – ohne zusätzliche Einzelkomponenten.

Es lohnt sich deshalb auch, den kleineren Ultimate 98 dB (oben abgebildet) zu erwähnen. Mit 1500 € ist er deutlich günstiger. Klanglich überzeugt er ebenfalls, auch wenn der Frequenzbereich etwas eingeschränkter ist. Optisch bekommt man im Grunde das gleiche Design – nur eben in kompakterer Form.

Als Desktop-Lautsprecher reicht der Ultimate 98 dB den meisten vollkommen aus, um einen Raum mit Klang zu füllen. Wer jedoch das volle audiophile Erlebnis sucht, greift besser zu einem Paar Ultimate 108 dB. Und für alle, die es besonders extravagant mögen, gibt es noch die Opéra-de-Paris-Version mit echtem Blattgold-Finish – allerdings zu einem deutlich höheren Preis.