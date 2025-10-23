KEFs legendäre Coda-Regallautsprecher feiern ihr Comeback – diesmal mit verlustfreiem Audio und beeindruckender Leistung

Kurze Zusammenfassung KEF hat seine Coda-Aktivlautsprecher mit aptX Lossless, HDMI ARC und USB-C Hi-Res-Audio ausgestattet. Zum Preis von 899 Euro pro Paar sind die KEF Coda W-Lautsprecher jetzt erhältlich.

Es sieht so aus, als hätten KEFs Ingenieur*innen in letzter Zeit viele Energydrinks konsumiert. Das Unternehmen erweiterte seine LS50-Lautsprecherreihe im August, spendierte seinem tragbaren KEF Muo Lautsprecher im September ein großes Audio-Upgrade und aktualisierte seine luxuriösen Blade-Lautsprecher Anfang dieses Monats. Jetzt hat es ein weiteres neues Lautsprecherset auf den Markt gebracht: die Coda W.

Die Coda W Regallautsprecher basieren auf der ikonischen Coda-Reihe des Unternehmens, doch diese Version bekommt ein ernstzunehmendes digitales Upgrade. Die Lautsprecher sind selbstbetrieben und kommen jetzt mit Bluetooth 5.4 sowie aptX Lossless für unkomprimiertes Audio in CD-Qualität – ganz ohne Kabel.

KEF Coda W: Hauptmerkmale und Preise

Das Lautsprecherpaar liefert eine kombinierte Leistung von 200 W, mit dedizierten Verstärkern für Hoch- und Tieftöner.

Die Treiber sind 5,25-Zoll große Uni-Q-Treiber der 12. Generation. Sie platzieren den Hochtöner im akustischen Zentrum jedes Treibers, um die natürliche Klangentstehung möglichst genau nachzubilden. KEF erklärt, dass dies eine gleichmäßige Schallverteilung im Raum ermöglicht und so ein „außergewöhnlich natürliches und immersives“ Hörerlebnis schafft.

(Image credit: KEF)

Zusätzlich zu Bluetooth und aptX Adaptive bieten die Lautsprecher zahlreiche weitere Verbindungsmöglichkeiten.

Du bekommst eine integrierte Phono-Stufe für deinen Plattenspieler (und einen Line-Eingang, falls dieser über eine eigene Phono-Stufe verfügt), außerdem RCA- und optische Eingänge, HDMI ARC für deinen Fernseher sowie USB-C für Computer, Smartphone oder Tablet. Dieser letzte Port unterstützt Hi-Res-Audio mit bis zu 192 kHz.

Es gibt auch einen dedizierten Subwoofer-Ausgang, der mit KEFs KW1-Wireless-Subwoofer-Adapter kompatibel ist.

Zur Auswahl stehen fünf edle Ausführungen: Vintage-Burgund, Nickelgrau, Moosgrün, Mitternachtsblau und Dunkeltitan. Die Lautsprecher werden mit einem 3 Meter langen Interspeaker-Kabel geliefert; ein 8 Meter langes Kabel ist als optionales Zubehör erhältlich.

Die Lautsprecher lassen sich außerdem mit KEFs SQ1-Standfüßen kombinieren.

Die KEF Coda W kostet 899 Euro pro Paar.