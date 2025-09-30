KEFs Elite-Portable-Lautsprecher bekommt ein riesiges Audio-Upgrade

Kurze Zusammenfassung Der ikonische KEF Muo kehrt zurück – mit ovalem Racetrack-Treiber, kraftvollem Bass, Bluetooth mit aptX Adaptive und Auracast-Unterstützung. Der Lautsprecher kostet in Deutschland 269 Euro.

Der KEF Muo wurde 2016 vorgestellt, um tragbaren Spitzenklang zu liefern, und erhielt zahlreiche begeisterte Rezensionen. Jetzt gibt es ein neues Modell, das noch besseren Sound und raumfüllenden Bass verspricht.

Der KEF Muo 2025 behält das stylische Design von Ross Lovegrove bei, der auch die ikonischen Muon-Lautsprecher des Unternehmens entwarf. Obwohl er dem Original sehr ähnelt, soll die neue Version dank eines großen Racetrack-Treibers und intelligenter Verstärkung der Treiberrückseite noch besseren Klang liefern.

KEF zufolge ermöglicht das dem Muo, kräftigen Bass mit geringer Verzerrung und niedrigem Stromverbrauch zu erzeugen.

(Image credit: KEF)

KEF Muo 2025: Hauptmerkmale und Preisgestaltung

KEF hat auch einige Technologien seiner KC62- und KC92-Subwoofer in den tragbaren Lautsprecher übernommen.

Das P-Flex-System der Subwoofer wird hier in der Bass-Treiberrückseite eingesetzt. Es widersteht der Verformung, die durch hohen Luftdruck in kleineren Lautsprechergehäusen entstehen kann. Diese Widerstandskraft reduziert Verzerrungen deutlich und sorgt für einen sauberen, kräftigen Bass.

Die Klarheit im Hochtonbereich soll ebenfalls verbessert sein, dank eines neuen 19 mm Dome-Tweeters. Dieser erhält 10 W Class-D-Verstärkung, zusätzlich stehen weitere 30 W für den Racetrack-Treiber bereit. Die Frequenzantwort liegt bei 43 Hz bis 20 kHz.

Der neue Muo nutzt außerdem die neueste Version von KEFs Music Integrity Engine – eine Suite digitaler Signalverarbeitungs-Algorithmen (DSP), die auch in den Hi-Fi-Lautsprechern des Unternehmens zum Einsatz kommt. Sie analysiert und passt den Sound an, um tiefen Bass ohne Präzisions- und Klarheitsverlust zu liefern.

Bluetooth 5.4 mit aptX Adaptive sorgt für kabellose Verbindung, die Akkulaufzeit wird mit 24 Stunden angegeben. Zwei Muos können für echten Stereo-Sound gekoppelt werden, außerdem lassen sie sich über Auracast mit mehreren weiteren Muos verbinden.

Der Muo unterstützt Google Fast Pair und Microsoft Swift Pair und bietet USB-C für die Verbindung mit einem Laptop. Ein eingebautes Mikrofon mit Rauschunterdrückung sorgt für klares Telefonieren.

Es gibt sieben Farbvarianten – Silver Dusk, Amber Haze, Orange Moon, Blue Aura, Moss Green, Cocoa Brown und Midnight Black – jeweils mit passendem, abnehmbarem Tragegurt. Der Lautsprecher ist IP67-zertifiziert für Staub- und Wasserschutz.

Der Preis liegt bei 269 Euro.