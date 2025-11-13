Bizarr, aber brillant: Dieser Bluetooth-Lautsprecher besteht aus echten Lamborghini-Teilen und kostet so viel wie ein Sportwagen

Kurzfassung Was schenkt man jemandem, der schon einen Lamborghini in der Garage stehen hat? Der iXOOST ESAVOX wäre auf jeden Fall eine Option. Der rund 35.000 Euro teure Bluetooth-Lautsprecher ist so designt, dass er perfekt zu deinem Supercar passt – echte Lamborghini-Teile inklusive. Ab sofort ist er bei Harrods in Großbritannien erhältlich.

Lust auf einen absurd lauten Bluetooth-Lautsprecher, gefertigt aus einem echten Lamborghini-Auspuff? Dann solltest du bei Harrods in London vorbeischauen. Dort kannst du den iXOOST ESAVOX nämlich live erleben.

Dabei handelt es sich um einen Bluetooth-Lautsprecher wie keinen anderen – und das spiegelt sich auch preislich wider. Kostenpunkt: 34.999 Euro (rund 45.790 US-Dollar / 39.750 Pfund / 70.270 Australische Dollar).

Audiofirmen scheinen total auf Lamborghini abzufahren. In der Vergangenheit gab es bereits Lamborghini-inspirierte Plattenspieler von Technics und sechsstellige Lamborghini-Lautsprecher von Sonus Faber. Der iXOOST ESAVOX ist zwar nicht ganz so teuer wie letztere, doch das Zielpublikum dürfte trotzdem in einer ähnlichen Käuferklasse unterwegs sein.

Genau das, was dein Lautsprecher braucht: ein echter Lamborghini-Auspuff (Image credit: iXOOST)

iXOOST ESAVOX-Lautsprecher: Hauptmerkmale

Das Design dieses Lautsprechers basiert auf einem Monocoque-Rahmen aus im Autoklaven gehärtetem Carbon, der viele Styling-Elemente von Lamborghinis Supercars aufgreift. Dazu gehören Hexagone, scharfe Linien und betonte Kanten.

In der Mitte sitzt ein echtes Stück des Auspuffs eines Lamborghini Aventador, der Ein- und Ausschalter ist natürlich ein originaler Lamborghini Stop/Start-Knopf.

Mit einem Gesamtgewicht von über 50 Kilogramm ist der ESAVOX ungefähr so schwer wie sein Preisschild. Ganz offensichtlich soll er nicht mit den besten tragbaren Bluetooth-Lautsprechern konkurrieren. Das Modell ist für die Garage gemacht, nicht für unterwegs.

Der Lautsprecher dürfte ähnlich laut sein wie die Autos, die ihn inspiriert haben. Er liefert 640 Watt Leistung für einen 10-Zoll-Subwoofer, zwei 6-Zoll-Mittel/Bass-Treiber und zwei 1-Zoll-Hochtöner. Außerdem unterstützt er Bluetooth 5.0 und bietet RCA-Eingänge für kabelgebundene Zuspieler.

Alle Farboptionen entsprechen berühmten Lamborghini-Finishes (Image credit: iXOOST)

Jeder ESAVOX-Lautsprecher wird in Italien von Hand gefertigt und ist in mehreren Lamborghini-Farbtönen erhältlich: Green Gea, Gray Keres Matte, Orange Anthaeus, Red Epona, Blue Uranus und White Siderale. Insgesamt werden nur 63 Exemplare hergestellt.

Ich habe dabei gemischte Gefühle. Einerseits fasziniert mich die Idee, einen Bluetooth-Lautsprecher zu bauen, der in Größe, Gewicht und Preis an ein kleines Auto erinnert. Andererseits wirkt das Ganze ziemlich abgehoben.

Aber er richtet sich natürlich auch an ein Nischenpublikum, zu dem ich (leider) nicht gehöre. Ich bleibe deshalb lieber bei etwas Praktischerem und Erschwinglicherem, wie unserem aktuellen Favoriten, dem Ultimate Ears Wonderboom 4.

Der iXOOST ESAVOX ist jetzt bei Harrods erhältlich.