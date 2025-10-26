Sonos unter Beschuss – Bluesounds Flex-Lautsprecher erhält ernsthafte Streaming-Intelligenz und ein großartiges neues Aussehen

Kurze Zusammenfassung Der 2025 Bluesound Pulse Flex erhält ein attraktives Makeover und kann solo, im Stereo, in einem Surround-System oder als Teil einer Multiroom-Konfiguration verwendet werden. Er unterstützt Hi-Res- und verlustfreie Audioformate, umfangreiche Streaming-Integration und einen leistungsstarken integrierten Verstärker.

Bluesound ist einer der Hauptkonkurrenten von Sonos im Multiroom-Audiomarkt, und der Pulse Flex ist der beliebteste kabellose Lautsprecher des Unternehmens. Jetzt wurde er überarbeitet und mit einem kompakten Design, das seine Leistung verbirgt, sowie einem großen Audio-Upgrade ausgestattet.

Das neue Modell ist ein 50W-Lautsprecher mit hochauflösendem und verlustfreiem Audio sowie vollständiger Integration mit Bluesounds BluOS-Multiroom-Plattform.

Sie können den Pulse Flex auf verschiedene Arten verwenden – als normalen kabellosen Lautsprecher, als Teil eines Stereo-Paares, in einem Surround-System mit anderen Bluesound-Lautsprechern oder in einem Multiroom-Setup.

Es gibt auch drei Farboptionen, die zu deiner Einrichtung passen – weißes Tan, schwarzes Charcoal und weißes Pebble Grey.

(Image credit: Bluesound)

Bluesound Pulse Flex Lautsprecher: Hauptmerkmale und Preise

Der Pulse Flex verfügt über einen Vier-Zoll-Tieftöner und einen Dreiviertel-Zoll-Hochtöner, die von einem SmartDSP-Verstärker angetrieben werden, und unterstützt Hi-Res-Audio bis zu 24-Bit/192kHz mit MQA-Decodierung und DSD256-Wiedergabe.

Er bietet Dual-Band-Wi-Fi, Gigabit-Ethernet, Bluetooth mit aptX HD und kabelgebundene Eingänge – einschließlich USB-C und einer kombinierten optischen/analogen Eingabe.

Die Software hier ist Bluesounds eigenes BluOS, das es dir ermöglicht, von über 20 verschiedenen Musikdiensten zu streamen, sowie Internetradio und persönliche Bibliotheken über die BluOS Controller-App. Der Lautsprecher unterstützt auch Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, Roon und AirPlay 2.

Bluesound legt großen Wert auf intelligente Technologie und der Pulse Flex arbeitet mit Smart-Home-Steuerungssystemen von Unternehmen wie Crestron, Control4, Nice, RTI und anderen. Er funktioniert auch mit IR-Fernbedienungen von Drittanbietern und Sprachassistenten.

Wir bewerten Bluesounds Lautsprecher sehr hoch, mit Modellen wie dem kompakten Bluesound Pulse M, der in unserer Bewertung die volle Punktzahl von fünf Sternen erreicht hat: Sie liefern „substanziellen, aufschlussreichen und angenehmen Klang“ mit beeindruckender Kraft.

Wenn du nach einem eigenständigen Lautsprecher suchst, der auch in einem Surround- oder Multiroom-Setup eine Rolle spielen kannst, ist der neue Pulse Flex ein ernstzunehmender Kandidat.

Der Pulse Flex wird ab Dezember 2025 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 299 € erhältlich sein.