Ich teste beruflich Handys – deshalb ist meine Wahl für 2025 kein iPhone

Es war ein starkes Jahr für Smartphones. Nach dem Mega-Launch von Apple letzte Woche, mit dem neuen iPhone Air in Aussicht, habe ich darüber nachgedacht, welches Modell ich aktuell als das beste Handy einschätze.

Ich benutze das Google Pixel 10 Pro XL nun seit einigen Wochen. Es ist zweifellos ein hervorragendes Android-Handy. Trotzdem überlege ich, ob es nicht doch an der Zeit ist, wieder auf mein Samsung Galaxy S25 Ultra umzusteigen.

Wer sich jetzt fragt, warum: Für mich bleibt es das Handy des Jahres, wie auch die T3 Awards 2025 bestätigen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass das Display des Google Pixel zwar brillant wirkt, aber etwas anfälliger für Kratzer zu sein scheint. Sehr subtil, aber die Oberfläche kommt nicht ganz an die Qualität von Samsung heran.

Welche sind die besten Handys?

Am Ende läuft es immer auf eine binäre Entscheidung hinaus: Entweder man ist Team Apple mit iOS oder Team Android mit Googles Betriebssystem.

Wenn du bereits fest zu einem der beiden Lager gehörst, kann ein Wechsel eine echte Herausforderung sein. Es geht hier also nicht darum, welches System besser ist – du weißt wahrscheinlich längst, wo deine Loyalität liegt.

Unter den iPhones und Android-Geräten gibt es dennoch viel spannende Konkurrenz – und gerade 2025 einige echte Innovationen. Samsung war früh dran mit dem Galaxy S25 Edge, das extrem dünn ist und noch vor Apples iPhone Air auf den Markt kam.

Auch wenn das extrem dünne Design beeindruckend ist, bin ich mir nicht sicher, ob es so praktisch ist wie ein größeres, langlebigeres und funktionsreicheres Modell. Das S25 Ultra bietet mir einfach deutlich mehr und ist deshalb meine Wahl.

Bevor ich weiter ins Detail gehe, ist es wichtig zu erwähnen, dass es hier um Flaggschiff-Geräte geht, die entsprechend kostspielig sein können. Wenn du ein kleineres Budget hast, wirf am besten einen Blick auf T3s Übersicht der besten preiswerten Smartphones.

Darum bleibt Samsung an der Spitze

Zurück zum Ultra. Eines der herausragenden Merkmale dieses Smartphones ist der integrierte S Pen-Stylus, über den viele Nutzer:innen schwärmen. Er ermöglicht eine stiftähnliche Bedienung und eignet sich hervorragend, um Aufgaben schneller zu erledigen, Inhalte zwischen Apps zu teilen oder Notizen festzuhalten.

Wenn große Smartphones nichts für dich sind, könnte das S25 Ultra mit seinem 6,9-Zoll-Display zu viel des Guten sein. Mir persönlich sind kleinere Displays inzwischen zu unpraktisch.

In der Tat: Wenn Geld keine Rolle spielt, lässt sich gut argumentieren, dass das Samsung Galaxy Z Fold 7 die meiste Aufmerksamkeit verdient. Es hebt das Potenzial der besten faltbaren Handys auf ein neues Level. Vorausgesetzt natürlich, du kannst mit dem fehlenden S Pen-Support leben.

Beim erneuten Lesen meines S25 Ultra-Tests wird das Modell als „zeigt das Beste, was Android zu bieten hat“ beschrieben. Ich finde, das gilt nach wie vor – und mit dem One UI 8-Upgrade auf Android 16 diesen Monat wird es nur noch besser.

Google hat in diesem Punkt eindeutig die Nase vorn: Mit dem Android-Rollout für Pixel ist es immer ein paar Schritte voraus. Andere Hersteller verpassen ihren Versionen zwar einen eigenen Dreh, aber den mag ich persönlich weniger.

Es gibt aber auch andere spannende Optionen. Nimm zum Beispiel das Xiaomi 15 Ultra mit seiner beeindruckenden Kameraausstattung. Insgesamt wirkt es für mich jedoch eher wie ein Nischenmodell – vor allem wegen der Software und der Größe. Das Samsung fühlt sich dagegen stimmiger an.

Und genau das ist der Punkt: Jahre nach dem Ende von HTCs Dominanz im Android-Bereich hat sich Samsung durchgesetzt und die Spitzenposition gehalten. Das ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von konsequentem Fokus auf Fortschritt, großen Investitionen in Forschung und Entwicklung – und das spiegelt sich klar in den Geräten wider.

All das macht mich neugierig auf das Galaxy S26, das wir voraussichtlich im Januar 2026 sehen werden. Bis dahin bleibt für mich das Galaxy S25 Ultra der klare Sieger – auch mit all den spannenden Neuerungen, die seit seinem Start dazugekommen sind.