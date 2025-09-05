Nach Monaten mit Android 16 bekommt dein älteres Pixel-Handy endlich sein größtes Feature

Android 16 kam im Mai auf die Pixel-Handys und brachte einige Änderungen, doch eine der großen neuen Funktionen fehlte noch. Mit dem Pixel 10 rollt Google Material 3 Expressive jetzt auch auf ältere Pixel-Geräte aus.

Ein bisschen verwirrend war das schon, denn Google stellte die neue Designsprache vor, nahm sie aber nicht in das Android 16-Update auf. Viele Pixel-Geräte bekamen im Mai 2025 zwar Updates, das neue Look-and-Feel der Oberfläche und vieler Google-Apps fehlte jedoch noch.

Das Pixel 10 bringt das neue Design auf den Punkt: klarere Buttons, übersichtlichere Benachrichtigungen und insgesamt ein frisches, modernes Gefühl im Vergleich zu anderen Android‑16-Geräten.

Google hat angekündigt, dass Material 3 Expressive im neuesten Pixel Drop auch auf ältere Geräte kommt. Diese Modelle erhalten das neue Design:

Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a

Pixel 8, Pixel 9 Pro, Pixel 8a

Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a

Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a

Pixel Tablet

Material 3 Expressive bringt einige spaßige Neuerungen mit, zum Beispiel die Möglichkeit, Wettereffekte auf deinem Sperrbildschirm-Hintergrund anzuzeigen. So siehst du beim Blick auf dein Handy direkt, wie das Wetter ist.

Die Schnellzugriffe sind übersichtlicher, die Telefon-App wirkt frischer. Eingehende Anrufe erscheinen nun als Vollbild-Anruferkarten, was alles deutlich angenehmer macht. Klar, das iPhone hatte es zuerst, aber Googles Umsetzung sieht richtig gut aus.

Nach ein paar Wochen mit dem Pixel 10 Pro gefällt mir besonders, dass Buttons und Schieberegler klarer sind. So sieht man sofort, was aktiviert ist und wo man tippen muss.

Googles Pixel-Geräte haben schon lange einen Vorteil gegenüber anderen Android-Handys, weil sie direkt am Tag der Veröffentlichung auf die neueste Software-Version aktualisiert werden. Konkurrenten wie Samsung arbeiten zum Teil noch daran, Android 16 auf ihre Geräte zu bringen. Manche Smartphones kommen sogar immer noch mit Android 15 auf den Markt.

Die vierteljährlichen Pixel Drops sorgen zusätzlich dafür, dass Pixel-Handys laufend neue Funktionen erhalten. So sind sie oft ein Stück voraus.

Das Wichtigste: Auch Geräte so alt wie das Pixel 6 bekommen ab heute die neuesten Features – etwas, womit andere Handys kaum mithalten können.