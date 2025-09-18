Samsung Galaxy-Handys erhalten endlich Android 16 und One UI 8

Kurze Zusammenfassung Samsung hat mit dem offiziellen Rollout von One UI 8 mit Android 16 begonnen. Außerdem hat das Unternehmen bestätigt, welche Geräte das Update 2025 erhalten werden.

Es kommt einem so vor, als würden wir schon ewig über One UI 8 reden – doch jetzt hat Samsung offiziell mit dem Rollout seiner auf Android 16 basierenden Software für Galaxy-Geräte begonnen.

Den Anfang macht in dieser Woche die Samsung-Galaxy-S25-Serie. Auf meinem Galaxy S25 Ultra in Großbritannien ist das Update zwar noch nicht verfügbar, aber ich rechne in den nächsten Tagen damit.

Samsung hat außerdem bekanntgegeben, dass folgende Smartphones als Nächstes One UI 8 erhalten werden:

Galaxy S24-Serie

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy S24 FE

Samsung geht jedoch noch einen Schritt weiter und bestätigt die vollständige Liste der Geräte, die 2025 Updates erhalten sollen – darunter die oben genannten sowie:

Galaxy S: Galaxy S23 Serie, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 Serie, Galaxy S21 FE

Galaxy S23 Serie, Galaxy S23 FE, Galaxy S22 Serie, Galaxy S21 FE Galaxy Z: Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 Galaxy Tab: Galaxy Tab S10 Serie, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9 Serie, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 Serie

Galaxy Tab S10 Serie, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 Lite, Galaxy Tab S9 Serie, Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 Serie Galaxy A: Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G, Galaxy A26 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A17, Galaxy A07, Galaxy A06 5G, Galaxy A55 5G, Galaxy A35 5G, Galaxy A25 5G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16, Galaxy A15 5G, Galaxy A06, Galaxy A54 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G.

Zur Orientierung: Google hat Android 16 am 10. Juni 2025 auf Pixel-Smartphones ausgerollt, Samsung hat also drei Monate gebraucht, um die neueste Software bereitzustellen. Allerdings kamen das Galaxy Z Fold 7 und Z Flip 7 bereits Ende Juli mit One UI 8 auf den Markt, sodass Samsung gar nicht so weit zurücklag.

Amüsanterweise hatte One UI 7 aufgrund der kürzeren Lebensdauer von Android 15 auf vielen Geräten nur wenig Zeit und wird nun offenbar zügig ersetzt.

One UI 8 | The update you can't miss | Samsung - YouTube Watch On

One UI 8 bringt eine Reihe von Updates, verbessert das Galaxy-AI-Erlebnis und ermöglicht den Zugriff auf KI-Dienste wie Gemini an noch mehr Stellen im Gerät. Die Unterstützung für verschiedene Gerätekategorien wurde ausgebaut, sodass Nutzer*innen von Faltgeräten und Tablets eine bessere Erfahrung haben sollten. Außerdem gibt es neue Anpassungsmöglichkeiten.

Samsung hat zwar keinen genauen Zeitplan genannt, aber es wird erwartet, dass viele unterstützte Geräte das Update ab Oktober erhalten, die restlichen Geräte sollen im November folgen.

Zuvor gab es bereits eine Übersicht möglicher Termine, die als Orientierung dienen kann.