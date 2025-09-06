JBLs neuer, handlicher Lautsprecher könnte meinen bisherigen Favoriten sogar übertreffen

Die IFA steht vor der Tür, die jährliche Technologiekonferenz in Berlin. Damit startet auch die Phase, in der die großen Tech-Marken ihre ersten Ankündigungen präsentieren. Ein aktuelles Beispiel: JBL hat gerade einen neuen kompakten, tragbaren Bluetooth-Lautsprecher vorgestellt, der die Reihe robuster Audio-Optionen ergänzt.

Der JBL Grip trägt seinen Namen nicht zufällig: Mit der Größe einer Getränkedose liegt er besonders gut in der Hand. Preislich liegt er bei $99. Vorbestellungen sollen ab heute möglich sein, der Marktstart ist für den 28. September geplant.

Falls es der Stoffüberzug und das auffällige Key Art unten nicht ohnehin schon verraten: Auch bei der Haltbarkeit kannst du dich auf den Grip verlassen. Er ist nach IP68 zertifiziert, also staubdicht und wasserfest. Staub hat keine Chance, und selbst bis zu 30 Minuten in einem Meter Wassertiefe übersteht der Lautsprecher problemlos. Wetterfest ist er damit definitv.

Bild 1 von 3 (Bildnachweis: JBL) (Bildnachweis: JBL) (Bildnachweis: JBL)

Der Grip ist aber nicht einfach nur ein röhrenförmiger Lautsprecher – er hat auch ein paar Lichteffekte auf Lager. Auf einer Seite sorgt ein weicher Lichtstreifen für Ambiente, den du in der passenden App anpassen kannst. Standardmäßig ist das Licht auf den Lautsprecher abgestimmt, was eine stimmige Ergänzung ergibt.

Wie bei vielen der besten Bluetooth-Lautsprecher hängt auch beim JBL Grip einiges von der Akkulaufzeit und den Zusatzfunktionen ab. Mit angegebenen 12 Stunden Wiedergabezeit pro Ladung sieht er hier schon sehr solide aus. Außerdem gibt es eine neue Funktion namens „Playtime Boost“, die noch einmal rund zwei Stunden extra herausholt, indem der Lautsprecher seinen Klang angeblich an den erkannten Raum anpasst.

Der Klang sollte trotz der kompakten Größe überraschend kraftvoll sein – der Lautsprecher wiegt nur 385 g, profitiert aber vom JBL Pro Sound System. Um wirklich beurteilen zu können, wie er sich schlägt, müssen wir ihn allerdings erst hören. Sollte er ein ernsthafter Konkurrent zum ausgezeichneten Ultimate Ears Wonderboom 4 sein, hätte er gute Chancen, positiv aufzufallen.