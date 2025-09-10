Apple iPhone 17 Air offiziell – das erste völlig neue iPhone seit vielen Jahren

Kurze Zusammenfassung Endlich gibt es das iPhone 17 Air, ein neues, schlankes Gerät, das jetzt die reguläre iPhone-Reihe ergänzt. Das Plus-Modell wird durch das 17 Air ersetzt, das Apples Design eine ganz neue Richtung gibt.

Nach vielen Monaten Gerüchten hat Apple endlich das iPhone 17 Air angekündigt – seinen eigenen Rivalen für das Samsung Galaxy S25 Edge und ein Schritt in eine neue Design-Richtung für die Marke.

Viel schlanker als die normalen iPhones 17, 17 Pro und 17 Pro Max ist das Air nur 5,6 mm dick. Dafür musst du ein paar Kompromisse eingehen, wie eine abgespeckte Kamera auf der Rückseite. Was du an Funktionen verlierst, gewinnst du aber an schlanker Optik und es passt super in die Hosentasche.

Das neue Gerät, das während Apples Awe Dropping Event vorgestellt wurde, scheint ein echter Anwärter für alle zu sein, die eines der besten iPhones suchen, aber auch ein echtes Statement-Handy wollen.

Das Gehäuse ist auf beiden Seiten mit Apples gehärteter Glastechnologie – Ceramic Shield 2 – mit einem polierten Finish bedeckt. Es kommt außerdem in vier Farben: Space Black, Cloud White, Light Gold und Sky Blue.

(Image credit: Apple)

Das 6,5-Zoll-Display hat 120 Hz. Die neue Kamera-„Platte“ steht etwas aus dem super dünnen Gehäuse hervor. Sie hat nur eine Linse, aber dafür einen 48-Megapixel-Sensor im „Fusion-Kamera-System“ von Apple.

Die Frontkamera hat 18 Megapixel und unterstützt Apples Center Stage Technologie für Fotos. Sie erkennt Gesichter im Bild und erweitert das Sichtfeld, um alle richtig einzufassen.

Außerdem gibt es eine Dual-Kamera-Funktion für Videos. Damit kannst du beim Aufnehmen gleichzeitig die Front- und Rückkamera nutzen, um deine Reaktion zu filmen, während du die Action aufnimmst.

Superdünn, aber trotzdem superstark

Das Air mag zwar viel dünner sein als andere iPhones, spart aber nicht an der Hardware. Es hat denselben A19 Pro Prozessor wie die iPhone 17 Pro-Modelle, mit einem 5-Kern-Grafikprozessor obendrauf. Und hier gibt es einen neuen N1 Chip für drahtlose Verbindungen (Bluetooth und Wi-Fi 7), plus ein C1x Modem, das von Apple selbst hergestellt wurde.

Das iPhone 17 Air gibt es weltweit nur mit eSIM – was bei seiner schlanken Bauweise auch Sinn macht. Das hilft auch der Akkulaufzeit, weil mehr Platz für den Akku im Inneren bleibt. Apple behauptet, er hält „den ganzen Tag“.

Der Speicher startet bei 256 GB. Die neueste Ergänzung von Apple wird ab dem 19. September erhältlich sein. Vorbestellungen starten eine Woche vorher – am Freitag, dem 12. September. Der Preis beginnt bei 1.199 Euro. Das macht es günstiger als das neue iPhone 17 Pro.