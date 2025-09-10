Das iPhone 17 Pro und Pro Max tauschen Titan wieder gegen Aluminium ein, heben aber alles andere aufs nächste Level

Kurze Zusammenfassung Apple hat die Pro-iPhone-Modelle für 2025 angekündigt, und wie erwartet, kommt eine größere Design-Änderung. Sie wechseln zunächst von Titan zurück zu Aluminium. Das hilft beim Hitzemanagement und macht die neuen Gehäuse gleichzeitig leicht und hochwertig.

Apples iPhone Pro-Modelle landen jedes Jahr ganz oben auf der Liste der besten iPhones, aber die neueste Version ist anders – im positiven Sinne.

Zunächst einmal verzichten das iPhone 17 Pro und das 17 Pro Max auf das Titangehäuse der Vorgängermodelle. Stattdessen gibt es eine Unibody-Bauweise aus Aluminium, die mit Apples Ceramic Shield Glas-Technologie überzogen ist.

Das gilt auch für die Super Retina XDR Displays auf der Vorderseite – 6,3 Zoll beim Pro und 6,9 Zoll beim Pro Max.

Es gibt noch eine Besonderheit: Ein deutlich größeres Kameramodul als je zuvor. Und eine neue Vapor Chamber im Inneren sorgt dafür, dass die Handys beim Zocken und bei anderen anspruchsvollen Aufgaben kühl bleiben.

Apropos: Wie das iPhone 17 Air laufen auch die neuen iPhone 17 Pro Modelle mit dem neuen A19 Pro Prozessor. Der Speicher beginnt bei 256 GB, und beim iPhone 17 Pro Max kannst du jetzt sogar bis zu gigantische 2 TB wählen.

Das vielleicht beeindruckendste neue Feature ist aber ein größerer Akku in jedem Modell. Die eSIM-only-Varianten haben dadurch extra Power für längere Videowiedergabe und andere Nutzung. Bis zu 39 Stunden Wiedergabezeit sollen sie schaffen.

56% größerer Kamerasensor

Die größeren Kamera-Einheiten auf der Rückseite der neuen Pro-Modelle enthalten auch einen deutlich größeren Teleobjektiv-Sensor. Er schafft einen 4-fachen optischen Zoom, und dank Apples neuer Fusion-Kamera-Technologie (die auch die anderen Sensoren nutzt) sogar 8-fach.

Der digitale Zoom geht jetzt bis zu 40x. Die Frontkamera wurde auf 18 Megapixel aufgerüstet und unterstützt auch Center Stage für Fotos. So werden mehrere Gesichter im Bild erkannt, und der Bildausschnitt wird automatisch angepasst.

Alle drei Kameras auf der Rückseite haben 48 Megapixel. Du kannst Videos in bis zu 4K mit 120 fps und mit Dolby Vision aufnehmen. Die neuen iPhones unterstützen jetzt auch ProRes RAW und Genlock.

Vorbestellungen und Verkaufsdatum

Die iPhone 17 Pro und 17 Pro Max Modelle wird es in Silver, Cosmic Orange und Deep Blue geben, mit passenden TechWoven Cases.

Vorbestellungen starten diesen Freitag (12. September) und sie sind sieben Tage später, ab dem 19. September, erhältlich. Die Preise beginnen bei 1.299 Euro für das Pro und 1.449 Euro für das Pro Max.