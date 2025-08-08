Sonos-Preise werden erneut steigen, bestätigt neuer CEO

Kurze Zusammenfassung Der CEO von Sonos hat bekannt gegeben, dass die Preise aufgrund von Trumps Zöllen später in diesem Jahr steigen werden. Es ist derzeit unklar, welche der Lautsprecher oder Soundbars des Unternehmens betroffen sein werden, aber definitiv einige.

Sonos hat in den letzten 18 Monaten eine Art Achterbahnfahrt erlebt. Das Unternehmen aktualisierte seine App im Mai 2024 und erntete dafür erhebliche Kritik, kündigte jedoch auch im letzten Jahr ein paar neue Produkte an, die beide hoch gelobt wurden.

Die Sonos Ace-Kopfhörer sind ein hervorragendes Paar Kopfhörer, die eine hervorragende Klangleistung neben einem sehr komfortablen Design bieten, während die Sonos Arc Ultra-Soundbar eine absolut brillante Lösung für besseren TV-Sound ist.

Doch selbst diese großartigen Produkte konnten nicht verhindern, dass der damalige CEO von Sonos, Patrick Spence, nach acht Jahren im Amt zurücktrat und Tom Conrad übernahm. Und jetzt, als Teil des ersten Quartalsberichts des Unternehmens, musste er uns auch einige weniger positive Nachrichten mitteilen.

Was passiert jetzt bei Sonos?

Wie von Bloomberg berichtet (via The Verge), verzeichnete Sonos 344,8 Millionen Dollar Umsatz und einen Nettoverlust von 3,4 Millionen Dollar. Conrad sprach auch die Auswirkungen von Präsident Trumps Zöllen auf die Geräte der Marke an: „ Es ist klar geworden, dass wir die Preise für bestimmte Produkte später in diesem Jahr erhöhen müssen“, sagte er.

Es ist derzeit unklar, welche Produkte von Sonos sich verteuern werden, aber es wird nicht das erste Mal sein, dass die Preise im Laufe der Jahre angehoben wurden. Bereits 2021 stiegen die Preise für Produkte wie die ursprüngliche Sonos Roam und die Sonos Arc um ca. 20 € bzw. 100 €.

Der Sonos One, Sonos One SL, Sonos Sub und Sonos Amp stiegen ebenfalls zur gleichen Zeit, wobei Sonos die „Nachfrage, Lieferkette, Komponentenkosten und die Wettbewerbssituation“ als Grund angab.

Die meisten aktuellen Produkte von Sonos für die USA werden in Vietnam und Malaysia hergestellt, wobei beide Länder mit höheren Zolltarifen von 20 % bzw. 19 % konfrontiert sind.

Conrad fügte hinzu: „Wir arbeiten weiterhin eng mit unseren Vertragsherstellern und unseren Vertriebspartnern zusammen, um die Zollkosten zu teilen.“ Hoffentlich bedeutet das, dass wir nicht mit einer 20%igen Erhöhung des UVP der Sonos-Produkte rechnen müssen, aber es sieht nicht gut aus.

Unser Rat? Wenn du dir über den Kauf eines Sonos-Lautsprechers oder einer Soundbar Gedanken machst, kaufst du sie am besten bevor die Preise in die Höhe steigen.