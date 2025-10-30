Einer der spannendsten Garmin-Herausforderer 2025 hat heimlich neue Profi-Laufmetriken hinzugefügt

Der hervorragende Fitness-Tracker von Wearable-Disruptor Amazfit, der auf T3 die volle Punktzahl von fünf Sternen erhielt, hat kürzlich ein neues Software-Update erhalten. Dieses bringt noch mehr Werkzeuge für Läufer*innen und Fitnessbegeisterte.

Schon vor den neuen Funktionen überzeugte der Amazfit Bip 6 mit Premium-Features wie eingebautem GPS, einem lebendigen AMOLED-Display und einer außergewöhnlich langen Akkulaufzeit – und das zu einem bemerkenswert günstigen Preis.

Das Update ist ab sofort über die Zepp App verfügbar. Die Firmware-Version 3.3.12.4 führt intelligentere Tracking-Optionen, verfeinerte Leistungsmetriken und kleine Verbesserungen bei der Benutzerfreundlichkeit ein, die das tägliche Training noch reibungsloser machen.

Neu sind zwei fortschrittliche Laufmetriken: vertikale Oszillation und Bodenkontaktzeit. Sie helfen dir, Lauftechnik und Effizienz genauer zu analysieren.

Zusammen mit dem starken GPS und dem zuverlässigen Herzfrequenzsensor bietet der Bip 6 damit ein Erlebnis, das man sonst nur von deutlich teureren Laufuhren kennt.

Intelligente Anpassungen für ernsthafte Läufer*innen

Ein neuer Ultramarathon-Modus ergänzt die wachsende Liste der Sportprofile und richtet sich an Ausdauersportler*innen, die auf erweiterte Tracking-Funktionen und detailliertere Daten setzen.

Das Update bringt außerdem eine Hebe-zum-Entsperren-Geste während des Trainings. So werden Tastenbefehle auch dann erkannt, wenn der Bildschirm inaktiv ist – das reduziert unnötigen Aufwand beim Laufen oder im Fitnessstudio.

Auch die Herzfrequenzmessung wurde verbessert.

Ein neues Symbol zeigt jetzt an, ob die Daten vom eingebauten Sensor oder einem externen Bluetooth-Brustgurt stammen und sorgt so für mehr Transparenz und Vertrauen in die Messwerte.

Es gibt jetzt sogar eine sanfte Springseil-Erinnerung – eine charmante kleine Ergänzung, die perfekt zu Amazfits Fokus auf Spaß und Motivation passt.

Das Update (rund 24 MB groß) folgt auf die Einführung von Zepp OS 5.0 Anfang des Jahres, das bereits Features wie Zepp Flow 2.0 und die Jet Lag Manager-App brachte.

Es ist schön zu sehen, dass sich Amazfit darauf konzentriert, seinen Mittelklasse-Helden weiter zu verfeinern, statt Upgrades nur für die nächste Hardware-Generation aufzusparen.

Der Bip 6 ist ab sofort bei Amazfit erhältlich.

