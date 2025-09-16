Garmins ältere Forerunner-Uhren haben gerade ein kostenloses Upgrade erhalten - hier ist alles Neue

Stolzer Besitzer einer Garmin Forerunner-Uhr? Nun, wenn es sich um ein älteres Modell handelt, wird es bald ein bisschen smarter.

Während das Augenmerk in letzter Zeit auf Garmins neuen und glänzenden Modellen liegt, wie der Forerunner 970 und der Fenix 8, berichtet Notebookcheck, dass die Marke ein frisches Software-Update für einige ihrer älteren Forerunner-Smartwatches herausgebracht hat. Und es handelt sich nicht nur um eine kleine Anpassung - es bringt einige überraschend nützliche Verbesserungen für Läufer*innen und Fitnessstudio-Besucher*innen gleichermaßen.

Das Update, bekannt als Software-Version 25.04, ist jetzt für die Forerunner-Modelle 165, 255, 265, 955 und 965 verfügbar. Falls du eine dieser Uhren am Handgelenk trägst, bedeutet das eine bessere Herzfrequenzmessung, weniger Bugs und ein paar Verbesserungen der Lebensqualität, die das Training weniger fehlerhaft erscheinen lassen.

Was ist neu in der Software-Version 25.04

Die Hauptänderung im neuen Update ist eine Verbesserung der herzfrequenzbasierten Messung am Handgelenk. Garmin sagt, dass dies die Momente reduzieren wird, in denen deine Uhr denkt, du läufst wie Usain Bolt, wenn du eigentlich nur um den Block joggst. Für alle, die mitten im Training seltsam hohe Werte hatten, ist dies ein kleines, aber willkommenes Upgrade.

Darüber hinaus gibt es Korrekturen, die Garmins Run Coach-Pläne reibungsloser funktionieren lassen. Krafttrainings, die manchmal nicht als abgeschlossen registriert wurden, sollten jetzt ordnungsgemäß protokolliert werden. Das Update behebt auch einen seltsamen Fehler, bei dem dein Primary Race-Blick eine sekundäre Veranstaltung anzeigen konnte.

Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt, ist, dass während die meisten der berechtigten Uhren den gleichen Satz von Anpassungen erhalten, der Forerunner 165 auf die Behebung des Power Save Timeout in Multisport-Profilen verzichten muss. Alle anderen - vom 255 bis 965 - sollten das behoben haben.

Der Garmin Forerunner 965 ist ebenfalls im Beta-Patch-Update enthalten (Image credit: Garmin)

Wie man es bekommt

Falls deine Uhr dich noch nicht bezüglich des Updates benachrichtigt hat, kannst du die Software-Version 25.04 manuell erhalten. Gehe einfach zu Menü > System > Software-Update > Nach Updates suchen auf deiner Uhr und es sollte erscheinen.

Obwohl das Update keineswegs eine auffällige Überarbeitung ist - Garmin hat zum Beispiel nicht plötzlich die Benutzeroberfläche neu erfunden oder neue Trainingsfunktionen hinzugefügt - ist es dennoch eine lohnende Behebung für einige potenziell ärgerliche Bugs.

Es ist auch eine Erinnerung daran, warum Garmin weiterhin eine treue Anhängerschaft hat. Die Marke hat die Angewohnheit, ihre älteren Geräte lange nach dem Start am Leben zu erhalten, indem sie kontinuierlich bedeutende Updates für ältere Uhren bereitstellt, was mehr ist, als man von den meisten anderen Tech-Unternehmen erwarten kann.