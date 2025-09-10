Lunas neuer smarter Ring fordert Oura mit KI-gesteuertem Wellness-Tracking und Fruchtbarkeitserkenntnissen heraus

Der Smart-Ring-Bereich wurde von Namen wie Samsung, Oura und Ultrahuman dominiert, aber ein neuer Herausforderer ist gerade auf der globalen Bühne erschienen.

Vorgestellt auf der IFA Berlin 2025, ist die Luna 2.0 die neueste Version der Health-Tech-Marke Luna und sie wagt einen mutigen Angriff auf die Konkurrenz.

Die Luna 2.0 führt LifeOS ein, das laut der Marke „entziffern kann, wie Körper, Geist und Umwelt interagieren, und über rohe Daten hinausgeht“, indem es Echtzeit-Anleitungen bietet, anstatt nur rohe Daten zu präsentieren.

Das System stützt sich auf die Wissenschaft der zirkadianen Rhythmen, Lebensmuster und einen erstaunlichen Datensatz von über einer Milliarde Schlafereignissen, um personalisierte Einblicke zu bieten.

Schlaf, Stress und darüber hinaus

Die Schlafüberwachung erhält ein großes Upgrade mit erweiterten Metriken, einschließlich zirkadianer Ausrichtung, Atemleistung und Bewegungsstörungen.

Luna zielt auch auf Stressmanagement ab, indem subtile Veränderungen der Herzfrequenz, Erholungstrends und Körpertemperatur erkannt werden und die Benutzer*innen zu Maßnahmen aufgefordert werden, wenn Muster erkannt werden.

Für Frauen umfasst der Ring Zyklus- und Fruchtbarkeitsüberwachung, wobei Phasen basierend auf Temperatur- und Erholungsdaten vorhergesagt werden.

Der neue Luna AI 2.0 Assistent agiert mehr wie ein Coach als ein Tracker und bietet kontextbezogene Vorschläge zu Energiemanagement, Bewegung und Erholung.

Das Workout-Logging umfasst strukturierte Aktivitäten wie Laufen, Radfahren und Freestyle-Sitzungen, mit Überwachung der Herzfrequenzzonen, Kalorienverbrauch und Anstrengungsniveaus.

Die "Body Training"-Funktion des Rings kombiniert Erholungs- und Anstrengungsdaten, um Benutzer*innen zu helfen, Burnout zu vermeiden und gleichzeitig Fortschritte zu machen.

(Image credit: Luna)

Trotz der hoch entwickelten Technik bleibt Luna 2.0 dezent. Sie ist aus haltbarem Titan mit PVD-Beschichtung gefertigt, wiegt je nach Größe nur 3–5g und ist bis 5 ATM wasserdicht, was bedeutet, dass sie Pool-Sitzungen und Duschen ganz leicht überstehen kann.

Der Ring beherbergt eine Reihe von Sensoren, darunter grüne und rote optische LEDs für Herzfrequenz und Blutsauerstoff, Hauttemperaturüberwachung und einen 3-Achsen-Beschleunigungsmesser.

Er bietet bis zu 5 Tage mit einer einzigen Ladung, während das neu gestaltete Ladegehäuse diese auf beeindruckende 21+ Tage Gesamtgebrauch verlängert, was ihn zu einem der langlebigsten Smart-Ringe auf dem Markt macht.

Wie Gründer Amit Khatri es ausdrückt: „Mit LifeOS gehen wir über passives Gesundheits-Tracking hinaus in eine Ära, in der dein Ring dir aktiv hilft, bessere Entscheidungen für Leistung, Erholung und langfristige Gesundheit zu treffen.“

Der Preis liegt bei $300/ca. 260 € (oder $329/ca. 280 € mit dem Schnellladegehäuse). Luna 2.0 wird bald bei Amazon erhältlich sein.