Oura wird (mal wieder) smarter – mit neuen Stress-Insights und einer überarbeiteten App

Oura setzt erneut alles daran, Menschen zu einem längeren und gesünderen Leben zu verhelfen.

Kurz nach der Einführung der Ceramic-Smart-Ringe hat das finnische Smart-Ring-Unternehmen ein großes Update für sein Ökosystem angekündigt, darunter Cumulative Stress (Langzeitstress), eine komplett überarbeitete Oura-App und erweiterte Cycle Insights (Zyklus‑Einblicke).

Die versteckte Belastung

Die Botschaft ist einfach: Das moderne Leben übertönt oft die Signale des Körpers, daher übersetzt Oura diese „leisen“ Hinweise in rechtzeitige, umsetzbare Hinweise.

Cumulative Stress (Langzeitstress) blickt auf etwa einen Monat an Daten zurück und wird wöchentlich aktualisiert, um zu zeigen, wie sich die andauernde Belastung aufbaut oder abbaut.

Dabei werden Faktoren wie Schlafkontinuität, Herz-Stress-Reaktion, Mikrobewegungen im Schlaf, Temperaturregulierung und Aktivitätsbelastung kombiniert, um langfristige Belastungen sichtbar zu machen, die im Alltag oft unbemerkt bleiben.

Die neue Stress-Management-Ansicht vereint Tagesstress, Resilienz und Langzeitstress an einem Ort. So lassen sich kurz- und langfristige Muster leichter erkennen und Maßnahmen zur Erholung planen, bevor Müdigkeit oder Krankheit zuschlagen.

(Image credit: Oura)

Die App selbst bekommt ein visuelles Update mit flüssigerer Navigation und dynamischen Farb-Indikatoren, die die täglichen Biomarker auf einen Blick widerspiegeln.

Der Today-Tab stellt nun „One Big Thing“ in den Vordergrund, damit Nutzer*innen nicht nach der wichtigsten Erkenntnis suchen müssen. Im neu gestalteten My Health-Tab werden langfristige Stärken und Potenziale in Säulen wie Schlaf, Herzgesundheit, Stoffwechsel und Fitness sichtbar und mit Gewohnheiten und Routinen verknüpft.

Auch Cycle Insights (Zyklus‑Einblicke) wird erweitert: Von einer 1‑Monats- auf eine 12‑Monatsansicht und mit Signalen zu Zyklusphasen und Vorhersagen bereits ab der ersten Nacht Schlafdaten, statt zwei Monate zu warten.

Skalierung, Vertrauen und das Ökosystem

Millionen von Oura-Smart-Ringen wurden in über hundert Ländern verkauft, mit wachsendem Einzelhandel in Deutschland, einschließlich MediaMarkt und Saturn.

Die kürzlich eingeführte Ceramic-Zirkonia-Ringlinie bietet strapazierfähige, durchgefärbte Oberflächen, die sich wieder aufpolieren lassen wie neu. Außerdem ermöglicht die Multi-Ring-Unterstützung, dass du zwischen verschiedenen Styles wechseln kannst, ohne dass deine Daten verloren gehen.

(Image credit: Oura)

Ein kompaktes Ladeetui (mit mehreren Nachladungen an Bord) erfüllt den langgehegten Wunsch der Community nach mobiler Energieversorgung.

Zusammen sollen das Stressmodell, die App-Aktualisierung und die tiefere KI-gestützte Auswertung deine Daten eher wie praktische Hinweise wirken lassen, statt wie Hausaufgaben.

Die Verfügbarkeit ist gestaffelt geplant – „in den kommenden Wochen“ weltweit auf iOS und Android in 12 Sprachen.

Weitere Informationen findest du auf der Oura-Website.