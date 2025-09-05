Vergiss die Apple Watch Ultra 3 – Garmin hat gerade die weltweit erste MicroLED-Smartwatch auf den Markt gebracht

Kerstin Findeisen
Garmin hat nicht nur Apple, sondern uns alle überrascht, indem es das weltweit erste MicroLED-Wearable, die Fenix 8 Pro, auf den Markt brachte.
Gerüchte kursierten schon seit einiger Zeit, aber überraschenderweise gelang es der Marke, die meisten Details über die neue Outdoor-Uhr bis jetzt geheim zu halten.
Es wurde auch gesagt, dass Apple an seiner MicroLED-Technologie arbeitet, aber die Gerüchte sind letztes Jahr abgeflaut.
MicroLED verspricht hellere Bilder, bessere Energieeffizienz und verbesserte Haltbarkeit im Vergleich zu OLED-Displays.
Die Fenix 8 war die erste der Serie mit einem AMOLED-Display (neben MIP); zuvor kam die Epix Gen 2 dem AMOLED-Fenix-Erlebnis am nächsten.
Das Unternehmen bezeichnet die Fenix 8 Pro MicroLED als „hellste Smartwatch aller Zeiten“ – sie verfügt über mehr als 400.000 einzelne LEDs und erreicht eine maximale Helligkeit von 4.500 Nits.
Zusätzlich zur beeindruckenden Display-Technologie führt das neue Wearable auch die inReach-Technologie am Handgelenk ein, die Kommunikation abseits des Netzes, Zwei-Wege-Textnachrichten und Standortabfragen ermöglicht.
(Ich nehme an, man benötigt dafür immer noch ein inReach-Abonnement.)
Wie zu erwarten, ist die Fenix 8 Pro vollgepackt mit Gesundheits-, Fitness-, Wellness- und Outdoor-Features, einschließlich vorinstallierter TopoActive-Karten, dynamischer Rundstreckenführung, der Garmin ECG App, Schlafcoach, Garmin Pay und mehr.
Die Fenix 8 Pro – AMOLED ist in den Größen 47mm und 51mm erhältlich, bietet bis zu 27 Tage Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus und beginnt bei 1.199,99 Euro.
Die Fenix 8 Pro – MicroLED kommt in einer Größe von 51mm, hat bis zu 10 Tage Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus und kostet stolze 1.999,99 Euro.
Beide Modelle werden ab dem 8. September 2025 erhältlich sein.
Weitere Informationen hier: Garmin Deutschland.
