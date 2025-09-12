Nikes neuestes Gym-Essential bietet 28 Positionen und mehr Vielseitigkeit, als du denkst

Nike Strength liefert erneut ein echtes Schwergewicht fürs Home-Gym.

Nachdem mich die Rolling Weight Bench Anfang des Jahres schon überzeugt hat, legt die Marke jetzt nach: Die Nike Adjustable Bench bringt ein vielseitiges Upgrade, das beeindruckende 28 Einstellmöglichkeiten in einem schlanken, stabilen Rahmen bietet.

Die Idee ist simpel, aber effektiv: eine Weight Bench, die alles abdeckt – vom Flachbankdrücken über Schrägbank-Übungen bis hin zu Schulterdrücken im Sitzen – mit 28 möglichen Kombinationen aus Rücken- und Sitzwinkel.

Allein die Rückenlehne lässt sich von 0° bis 85° verstellen, während der Sitz zwischen 0° und 30° eingestellt werden kann. So haben Lifter*innen die volle Kontrolle über ihre Positionierung.

Sanfte Übergänge zwischen den Übungen

Nike setzt bei der Adjustable Bench auf einen Doppelverstellmechanismus, der vorne einen Bogen- und Steckstift-Mechanismus mit einem Leiter-System hinten kombiniert.

Das sorgt für fließende Übergänge ohne Wackeln, sodass du problemlos vom Flat Dumbbell Press zum Incline Chest Fly wechseln kannst, ohne lange herumzufummeln.

Auch die Verarbeitungsqualität kann sich sehen lassen: Die Bank besteht aus 11-Gauge, pulverbeschichtetem Stahl und steht dank eines Einzelsäulenständers sehr stabil.

(Image credit: Nike Strength)

Die Bank bringt 46 kg auf die Waage, verzichtet aber nicht auf Portabilität, dank der TPU-Rollen und des gerändelten Griff, die das Verschieben im Home-Gym erleichtern.

Nach dem Training lässt sie sich aufrecht lagern, um Platz zu sparen.

Komfort und Langlebigkeit gewährleistet das feste Schaumstoffpolster in Kombination mit dem Kunstleder, was der Bank den typischen Premium-Touch von Nike verleiht.

Und ja, die typischen Design-Details von Nike fehlen auch hier nicht – die Bank sieht genauso stylisch aus, wie sie funktional ist.

Mit 136 cm Länge und knapp 57 cm Breite passt die Nike Adjustable Bench in fast jedes Home-Gym, ohne den Raum zu überladen.

Für Lifter*innen, die ein einziges Gerät wollen, das nahezu jede Press-Bewegung abdeckt, ist das ein ernstzunehmender Kandidat.

Die Nike Adjustable Weight Bench ist jetzt bei Nike Strength EU zu einem Verkaufspreis von 575 Euro erhältlich.

Der Versand beginnt Mitte Oktober.