Peloton setzt mit dem größten Produkt-Launch aller Zeiten neue Maßstäbe

Peloton arbeitet seit einigen Jahren hart daran, sich als vernetzte Gesundheits- und Wellness-Plattform neu zu positionieren – mit dem jüngsten Launch kehrt das Unternehmen nun mit voller Kraft ins Fitness-Hardware-Geschäft zurück.

Die Einführung der Cross Training Series markiert das erste Mal, dass Peloton sein gesamtes Portfolio auf einen Schlag aktualisiert, inklusive Bike, Bike+ und Tread.

Mit diesem Schritt schafft Peloton den Wandel von „nur Cardio“ hin zu einem ganzheitlicheren Ansatz: Kraft, Beweglichkeit und auch mentale Gesundheit.

Kreuzung von Cardio und Kraft

(Image credit: Peloton)

Jedes Produkt der Cross Training Series verfügt jetzt über einen drehbaren Bildschirm, der es den Mitgliedern ermöglicht, nahtlos von einer Fahrt oder einem Lauf direkt in eine Krafttrainingseinheit überzugehen, ohne Möbel verschieben zu müssen.

Auch die Konnektivität wurde besser, mit verbessertem Wi-Fi und Bluetooth, die überall verfügbar sind.

Das Bike+ erhielt die meiste Aufmerksamkeit. Das verbesserte Ergometer kommt jetzt mit einem neuen Screen 2.0 Plus, mit Sonos-abgestimmten Lautsprechern (!) und einem Subwoofer sowie einer Kamera mit Bewegungserkennung, die erweiterte Trainingsfunktionen freischaltet.

Mitglieder bekommen endlich das, wonach sie gefragt haben, in Form einer Handyablage, in die dein Handy tatsächlich passt, eines dreistufigen integrierten Lüfters und eines überarbeiteten Sattels mit besserer Polsterung.

Peloton spricht vom größten Launch der Firmengeschichte – und das geht weit über neue Metall- und Kunststoffteile hinaus.

Strukturelle Upgrades erhöhen die Stabilität, das Bike+ gibt es nun in Phantom Grey, und die Sättel lassen sich für noch mehr Komfort austauschen.

Wer dachte, Peloton verabschiede sich zunehmend von Hardware hin zu rein digitalen Abos, wird mit diesem Relaunch eines Besseren belehrt: Die Geräte bleiben das Herzstück der Marke – und sind weit mehr als nur ein Gestell für Spinning- oder Sprint-Kurse.

(Image credit: Peloton)

Hin zu mehr Wellness Angeboten

Neben den innovativen Fahrrädern und Laufbändern bringt Peloton neue Partner ins Boot, um alle Aspekte für deine Gesundheit zu vereinen, die außerhalb eines klassischen Workouts liegen.

Breathwrk , die Atem-App, die das Unternehmen gerade erworben hat, wird für bessere Erholung und mentale Fokussierung integriert.

, die Atem-App, die das Unternehmen gerade erworben hat, wird für bessere Erholung und mentale Fokussierung integriert. Eine Zusammenarbeit mit dem Hospital for Special Surgery wird Sammlungen zur Verletzungsprävention und -rehabilitation liefern.

wird Sammlungen zur Verletzungsprävention und -rehabilitation liefern. Respin , Halle Berrys Organisation für Menopause-Care, co-kreiert Fitnesskurse, die im Oktober starten.

, Halle Berrys Organisation für Menopause-Care, co-kreiert Fitnesskurse, die im Oktober starten. Und für Kraftsport-Enthusiasten werden HYROX-Trainingseinheiten dem Peloton-Plan hinzugefügt.

Die Geschichte von Peloton drehte sich jahrelang um Gemeinschaft und Cardio. Mit der Cross Training Series will die Marke jetzt den gesamten Workout-Bereich erobern.

„Das ist der Start eines neuen Kapitels für Peloton“, so CEO Peter Stern. „Wir verdoppeln den Wert unserer Hardware mit der Cross Training Series, indem wir Weltklasse-Cardio und Krafttraining in einem einzigen Gerät bieten.“

„Mit Peloton IQ führen wir ein neues Level an intelligenter Personalisierung ein, um der ultimative Partner auf der Wellness-Reise unserer Mitglieder zu werden. Das ist mehr als ein Upgrade; es ist ein Relaunch.“

Dieser Relaunch bringt aber auch höhere Mitgliedschaftskosten mit sich: Die Peloton All-Access Mitgliedschaft steigt von 39 Euro auf 45 Euro pro Monat, während die App+ jetzt 28,99 Euro, statt vorher 24 Euro kostet. Peloton meint, die Änderungen spiegeln den Wert der neuen Features und Integrationen wider.

Durch die Integration von Hardware, Software und Wellness in einem Paket will das Unternehmen sich von einer reinen Fahrradmarke zu einem vernetzten Gesundheits-Hub entwickeln.

Das Peloton Cross Training Bike kostet 1.899 Euro, das Cross Training Bike+ 2.699 Euro und das Laufband Cross Training Tread 3.995 Euro. Für alle Modelle ist eine All-Access Mitgliedschaft für 45 Euro pro Monat nötig.

Alle Modelle sind ab sofort bei Peloton oder auch Händlern wie Amazon erhältlich.