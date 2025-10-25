Portlands eleganteste Kraftmarke hat das Widerstandstraining neu erfunden – und es ist leichter, schwerer und intelligenter als je zuvor

Als ein in Portland ansässiges Kraftunternehmen seine minimalistische Gewichtsweste erstmals vorstellte, sorgte es aus den richtigen Gründen für Aufsehen.

Die ursprüngliche Omorpho G-Weste ist ein seltenes Fitnessprodukt, das tatsächlich verbessert, wie man sich bewegt, und nicht nur, wie man dabei aussieht. Dies liegt am cleveren G-Spheres-System, das das Gewicht gleichmäßig über den Oberkörper verteilt.

Jetzt ist die Marke mit der G-Weste Icon zurück, einer schlankeren, smarteren Version, die sich sofort im Gewicht verdoppeln kann.

Das geniale Snap-On-System und die neuen G-Pack-Gewichteinsätze ermöglichen es Sportler*innen, in Sekundenschnelle zwischen verschiedenen Gewichten zu wechseln.

Die Version für Männer beginnt bei circa 4,5kg und reicht bis zu circa 9kg, während das Damenmodell bei circa 2,7kg beginnt und bis zu circa 5,4kg reicht.

Es ist die erste verstellbare Weste, die die firmeneigene MicroLoad-Technologie verwendet, die das Gewicht gleichmäßig über den Körper verteilt und angeblich einen vollen Bewegungsumfang beibehält.

MicroLoad wird modular

Im Gegensatz zu den mit Sandsäcken gefüllten oder mit Stangen beladenen Westen, die Heimfitnessstudios dominieren, hält die G-Weste Icon die Dinge einfach und ergonomisch.

Jedes G-Pack-Panel rastet nahtlos in die Schale der Weste ein, sodass Benutzer*innen den Widerstand erhöhen können, ohne die Passform oder Ästhetik zu zerstören, die das Original zu einem Kultfavoriten gemacht haben.

Das Ergebnis ist progressive Überlastung ohne Kompromisse, für jede Art von Übung – von Plyometrie- und Sprintübungen bis hin zu gewichteten Wanderungen und alltäglichen Workouts.

(Image credit: OMORPHO)

Portlands Designteam hat die G-Weste Icon entwickelt, um den Widerstand skalierbar statt statisch zu machen.

Es ermöglicht das Gewichtstraining für Athlet*innen, Fitnessfans und Wochenendkrieger*innen, die sich mehr bewegen wollen, nicht weniger.

Erhältlich in Ruby, Earth, Black Earth und Sand, sieht das neue Modell unglaublich hochwertig aus, fühlt sich toll an und ist gleichermaßen Performance-Ausrüstung und Streetwear-Statement.

Die G-Weste Icon ist jetzt bei OMORPHO erhältlich und beginnt bei $299 (circa 257 €) für Frauen und $319 (circa 274 €) für Männer, während Bundle-Optionen, einschließlich der neuen G-Packs, $359 (circa 309 €) und $399 (circa 344 €) jeweils kosten.