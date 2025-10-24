Vergiss Laufschuhe – Nikes neue Mind-Sneaker sind darauf ausgelegt, deine Denkweise zu verändern

Nach einigen ruhigeren Jahren in Sinne Innovation ist Nike mit einer Welle neuer Technologien zurück mit Experimenten, die eine Rückkehr zur Form signalisieren.

Zwei herausragende Innovationen, die uns nächstes Jahr erwarten, sind die Nike Mind-Schuhe und Project Amplify, zwei völlig unterschiedliche Konzepte, die beide auf dasselbe Ziel hindeuten: Leistung persönlicher zu gestalten.

Die Mind-Linie, die im Januar 2026 auf den Markt kommt, könnte Nikes provokantestes Produkt seit Jahren sein.

Das Unternehmen beschreibt es als seine erste neurowissenschaftlich basierte Schuhplattform, die entwickelt wurde, um sensorische Rezeptoren in deinen Füßen zu stimulieren und Bereiche des Gehirns zu aktivieren, die mit Fokus, Ruhe und Körperbewusstsein verbunden sind.

Nike Mind 001 (Image credit: Nike)

Die ersten beiden Modelle, Mind 001 und Mind 002, verfügen über 22 unabhängige Schaumstoffknoten, die mit einer flexiblen Schicht verbunden sind und sich wie winzige Kolben unter den Füßen bewegen.

Sie sollen Athlet*innen helfen, sich vor dem Wettkampf auf ihren Körper einzustimmen oder danach zurückzusetzen, und verwischen die Grenze zwischen Performance-Hilfe und Mindfulness-Werkzeug.

Seltsam? Ja. Wurde unser Interesse geweckt? Auf jeden Fall.

Es ist eine ungewöhnliche Richtung für Nike, das im vergangenen Jahrzehnt den Fokus auf schnellere Schäume und effizientere Karbonplatten für seine Laufschuhe gelegt hat.

(Obwohl ZoomX zu diesem Zeitpunkt kaum eine neue Innovation ist.)

Stattdessen betonen die Mind-Schuhe das Gefühl und das Feedback und wie jeder Schritt nicht nur mit deinen Zwischenzeiten, sondern auch mit deinem Gehirn verbunden ist.

Es ist die Art von Technik, die genauso attraktiv für Erholungsläufer*innen und Gelegenheitsbeweger*innen sein könnte wie für Spitzensportler*innen.

Wenn die Wissenschaft standhält, könnte dies ein neues Kapitel für Schuhinnovationen markieren, das auf sensorischem Bewusstsein statt auf reiner Geschwindigkeit basiert.

Wenn Sneaker auch denken

Während Mind auf deinen mentalen Zustand abzielt, geht es bei Project Amplify, um deine Füße.

Nike nennt es das weltweit erste angetriebene Schuhsystem fürs Laufen und Gehen, einen motorunterstützten Schuh, der einen leichten Antriebsriemen und eine wiederaufladbare Manschettenbatterie verwendet, um Träger*innen einen subtilen Schub zu verleihen.

Stell es dir wie ein E-Bike – oder eher wie ein Exoskelett – für deine Füße vor, eine Möglichkeit, Bewegung einfacher, reibungsloser und für viele angenehmer zu machen.

Das System kann Berichten zufolge Hügel flach erscheinen lassen und Minuten von langsameren Tempi abziehen, ohne mechanisch zu wirken.

(Image credit: Nike)

Noch in der Testphase wird Project Amplify mit Roboteringenieur*innen entwickelt und zielt darauf ab, alltäglichen Athlet*innen (nicht Eliten) zu helfen, ein wenig schneller und weiter mit weniger Aufwand zu gelangen.

Das Konzept ist zweifellos gewagt, und die kulturelle Debatte wird ebenso interessant sein wie die Technologie selbst.

Sind angetriebene Schuhe noch Sport? Oder sind sie etwas völlig Neues?

Wie auch immer die Antwort ausfällt, Nike möchte offensichtlich die Marke sein, die die Frage zuerst stellt.

Diese Flut von Innovationen endet nicht bei Schuhen. Nike hat auch Aero-FIT eingeführt, einen kühlenden Leistungsstoff, der mehr als doppelt so viel Luftstrom wie seine vorherigen Materialien leitet und vollständig aus Textilabfällen besteht.

(Image credit: Nike)

Es gibt auch die Therma-FIT Air Milano Jacke, eine adaptive Außenschicht, die ihre Kammern aufblasen oder entleeren kann, um unterwegs Wärme zu regulieren.

Zusammen bilden sie Teil einer umfassenderen Strategie, um Nikes Ruf als Unternehmen wieder aufzubauen, das sich im Sinne von Sporttechnologie weiter entwickelt.

Von der Ruhe zur Herausforderung

Konkurrenten wie On, Hoka und sogar adidas haben die jüngsten Innovationsschlagzeilen dominiert, während Nikes Fortschritte eher iterativ wirkten.

Die Führung der Marke reorganisiert nun ihre Design- und Forschungsabteilungen unter einem einzigen „Innovationsmotor“ und verspricht, schneller zu agieren und ihre Labor-Konzepte schneller auf den Markt zu bringen.

Die Einführung des Nike ACG Ultrafly – Teil der neuen All Conditions Racing Department – deutete bereits auf diese neue Richtung hin, indem sie Trail-Performance mit Renntechnik kombiniert.

Nike ACG Ausrüstung im Einsatz beim Western States Endurance Run 2025 (Image credit: Nike)

Aber die Mind- und Amplify-Plattformen zeigen, wie weit Nike bereit ist, über konventionelles Sportdesign hinauszugehen.

Nike möchte offensichtlich Produkte schaffen, die sich anpassen, unterstützen und sogar denken oder dich zumindest anders über Leistung nachdenken lassen.

Mind rahmt Fortschritt als Präsenz, nicht als Tempo. Amplify deutet auf eine Zukunft hin, in der ein sanfter Schub mehr Menschen in Bewegung bringen könnte.

Und Aero-FIT und Air Milano erinnern uns daran, dass Innovation auch Komfort, Nachhaltigkeit und Anpassungsfähigkeit bedeuten kann, nicht nur Rekorde und Medaillen.

Wenn 2025 zum Aufwärmen da war, könnte 2026 das Jahr sein, in dem Nike die Welt daran erinnert, warum es immer noch am Schnittpunkt von Sport, Wissenschaft und Stil steht.