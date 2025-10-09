Android-Auto-Nutzer*innen fällt auf, dass etwas fehlt – aber keine Panik

Kurze Zusammenfassung GameSnacks ist bei einigen Android-Auto-Nutzer*innen verschwunden. Unklar ist, ob die App absichtlich entfernt wurde oder ob es nur Teil der Beta-Version ist.

Android-Auto-Nutzer*innen berichten, dass eine der beliebten Apps in der Auto-Interface plötzlich fehlt – doch so einfach, wie es auf den ersten Blick wirkt, ist die Sache offenbar nicht. Die verschwundene App ist GameSnacks.

Allein die Vorstellung, dass GameSnacks aus Android Auto verschwindet, sorgt in der Community für Aufsehen. Die Sammlung von HTML5-Mini-Spielen ist seit 2021 verfügbar und ein fester Bestandteil im System, mit der Nutzer*innen sich die Zeit vertreiben können, während sie im Auto warten.

Laut 9to5Google haben einige Nutzer*innen nun festgestellt, dass GameSnacks fehlt. In der Android Auto 15.2 Beta war die App nicht mehr im Launcher zu finden, tauchte aber noch in den Einstellungen auf – hier stimmt also etwas nicht.

Noch unklar ist, ob das Entfernen von GameSnacks ein gezielter Schritt oder einfach eine Eigenheit der Beta-Software ist, denn die Meldungen der Nutzer*innen enthalten nicht immer Hinweise darauf, ob sie die Beta-Version nutzen oder nicht.

Ein Wegfall von GameSnacks wäre sicherlich ein Verlust, wäre aber auch untypisch für Android Auto, das zuletzt eher den Ausbau der Entertainment-Optionen betont hat. Es gibt Pläne, besser mit Konkurrenten wie Tesla mitzuhalten, und anzuerkennen, dass heutzutage immer mehr Menschen im Auto warten – etwa beim Laden – als je zuvor.

Es könnte also sein, dass Google einen größeren Vorstoß in Richtung Entertainment-Apps plant und das Entfernen von GameSnacks der Auftakt für neue, speziell für Android Auto entwickelte Spiele ist.

Richtige Veränderungen in Android Auto sind seit einiger Zeit ausgeblieben, und die Funktion, auf die viele warten, ist Gemini. Google Assistant ist zwar schon länger Teil der Auto-App, aber Gemini ist inzwischen der dominierende Sprachassistent auf Smartphones und Tablets.

Gemini soll eine natürlichere Sprachinteraktion ermöglichen, sodass man freier mit Google sprechen kann und die gewünschten Ergebnisse erhält – zumindest ist das das Versprechen.

Die KI-Fähigkeit, Gesagtes zu interpretieren und ggf. vom Thema abzuweichen, sollte man nicht unterschätzen – das könnte beim Fahren stören, wenn man eigentlich nur zu McDonald’s navigieren möchte, anstatt eine Unterhaltung über die Fast-Food-Kette zu führen.

Wir warten gespannt darauf, was als Nächstes kommt – und ob GameSnacks weiterhin verfügbar sein wird oder nicht.