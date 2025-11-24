Ich habe Audis neues Konzeptfahrzeug gesehen – schnall dich für eine neue Design-Ära an

Es war eine Zeit bedeutender Veränderungen bei Audi. Nachdem der Designchef Marc Lichte nach einem Jahrzehnt als Leiter zu einer anderen Stelle innerhalb der Volkswagen Group gewechselt hat, übernahm 2024 der ehemalige Designchef von Jaguar Land Rover, Massimo Frascella, das Ruder.

Es dauerte nicht lange, bis man einige Früchte dieser neuen Teamkonstellation zu sehen bekam: Der Audi Concept C, erstmals im September vorgestellt, wurde schließlich ins Vereinigte Königreich gebracht, wo ich ihn bei seiner Vorstellung in London sehen konnte. Obwohl er technisch straßentauglich ist, handelte es sich hierbei um eine strikt statische Designvorstellung.

Frascellas Handschrift ist deutlich erkennbar: Es dauerte nicht lange, bis das Internet das Concept C mit dem Jaguar Type 00 verglich. Ich sehe gewisse Ähnlichkeiten, doch viel stärker erscheint mir die Anspielung auf Audis TT- und R8-Erbe – in einer ganz anderen, neuen Form.

Das ist entscheidend für eine Marke wie Audi, mit einer 115-jährigen Geschichte und einer bedeutenden Kundschaft, die in die etablierte Historie der Marke investiert; ihre Designsprache hat stets ein bekanntes Formenset widergespiegelt und ist nicht allzu weit abgeschweift – anders als bei wichtigen deutschen Wettbewerbern, wobei BMW in den letzten Jahren besonders stark Kursänderungen vorgenommen hat.

Das Concept C ist ein auffälliges neues Erscheinungsbild für Audi – und es ist nicht so weit von der Realität entfernt, wie man denken könnte. Einige Medien-Outlets hatten bereits Gelegenheit, mit dem Auto zu fahren – das trotz seines Einzelstück-Status nicht nur eine leere Hülle ist wie viele Messekonzepte.

Tatsächlich ist es ein Paradebeispiel dafür, was neue Plattformtechnologie leisten kann. Die Batterien des Concept C sitzen zum Beispiel hinter der Fahrer*in in einer gestapelten, zentralen Position – nicht in der typischen, bodennahen Anordnung, wie bei den meisten aktuellen E-Fahrzeugen – für einen ausgewogenen Schwerpunkt.

Dieser Stapel versorgt den Motor, der hier die Hinterräder antreibt, aber zukünftige Quattro-Allradvarianten werden erwartet, wenn das Auto in finaler Form realisiert wird – voraussichtlich irgendwann 2027. Die Details werden dann sicher anders aussehen, aber wie stark sich vieles ändern wird, wird nur die Zeit (und die Anforderungen an die Straßenzulassung) zeigen.

Momentan kannst du die Form des Audi Concept C in diesen wenigen Bildern von der UK-Präsentation bestaunen. Ich halte es für einen mutigen neuen Look, der erfolgreich die Balance zwischen Erbe und Zukunft hält.

Da Audis Wettbewerber alle Register ziehen, um sich auf verschiedene, markante und einzigartige Weisen abzuheben, ist es jetzt Zeit für tolle Beispiele dieser Marke. Dieses Auto wird sicherlich Aufmerksamkeit erregen und zugleich die Gemüter spalten.