Android Auto erhält endlich das Gemini-Upgrade, auf das wir so lange gewartet haben

Kurzfassung Das lang erwartete Update von Android Auto auf Gemini wird jetzt ausgerollt. Die neue KI ersetzt dabei den bisherigen Google Assistant. Wann genau alle Nutzer*innen das Update erhalten, ist noch unklar. Bisher melden vor allem Nutzer*innen der Beta-Version, dass das Update bei ihnen bereits verfügbar ist.

Google bringt ein Update für Android Auto heraus und führt dabei seinen neuen, deutlich smarteren KI-Sprachassistenten Gemini ein. Er ersetzt den bisherigen Google Assistant und soll dafür sorgen, dass Sprachbefehle im Auto besser funktionieren, vor allem weil Gemini natürliche Sprache viel genauer versteht.

Sprachsteuerung ist gerade überall auf dem Vormarsch. Von smarten Lautsprechern bis hin zu KI-gestützten Chats auf dem Smartphone – überall entstehen neue Features, die Sprache als Eingabemethode sinnvoller machen. Und es gibt kaum einen Ort, an dem das praktischer ist als im Auto.

Natürlich ist Sprachsteuerung im Auto nichts Neues. Viele Hersteller bieten sie seit Jahren an. Aber oft war das Ganze hölzern, eingeschränkt und ehrlich gesagt ziemlich frustrierend. Ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich per Sprachbefehl ein Ziel eingeben wollte und als Antwort bekam, dass es angeblich nicht existiert. Oder wie oft ich aus Versehen die falsche Person angerufen habe, weil das System meinen Befehl falsch verstanden hat.

Mit Google Assistant wurde das Ganze schon viel besser. Zusammen mit Android Auto, das heute in den meisten modernen Autos läuft, war es plötzlich super einfach, Nachrichten zu diktieren, jemanden anzurufen, ein Ziel einzustellen oder die Musik per Sprache zu steuern. Jetzt soll Gemini das noch einmal spürbar verbessern – mit besserem Verständnis, mehr Infos im Zugriff und hoffentlich einer insgesamt flüssigeren Bedienung.

Gemini wurde schon länger für Android Auto erwartet. Nachdem der KI-Assistent bereits auf Android-Smartphones und Tablets weltweit ausgerollt wurde, taucht er nun nach und nach auch in anderen Google-Diensten wie Maps und Lens auf. Für Fahrer*innen ist das so etwas wie G Day. Der Moment, an dem sich hoffentlich einiges verbessert.

(Image credit: 9to5Google)

Laut 9to5Google berichten immer mehr Android-Auto-Nutzer*innen, dass bei ihnen schon auf Gemini umgestellt wurde. Aktuell scheinen vor allem Beta-User dran zu sein. Bei mir ist das Update zum Beispiel noch nicht in der normalen Android-Auto-Version 15.5 auf meinem Pixel 10 Pro angekommen. Vermutlich dauert es einfach noch ein paar Wochen, bis es überall verfügbar ist.

Weil Google die Umstellung bisher nicht offiziell angekündigt hat, ist auch nicht klar, ob der Rollout regional eingeschränkt ist. Nutzer*innen in den USA dürften wie immer zu den Ersten gehören, aber grundsätzlich dürfte das Update überall erscheinen, wo Gemini angeboten wird.

„Hey Google“ funktioniert nach aktuellem Stand weiterhin. Wenn du Gemini Live nutzt, kannst du es offenbar zusätzlich mit „let’s talk live“ starten. Außerdem soll Gemini in Android Auto eingehende und ausgehende Nachrichten übersetzen.

Die Einführung von Gemini könnte die Meinungen spalten. Die KI bietet zwar viel mehr Möglichkeiten als der alte Assistant, aber einige Basisfunktionen, die früher problemlos liefen, machen Gemini aktuell noch Schwierigkeiten.

Auf Reddit berichten Nutzer*innen zum Beispiel, dass Gemini bei einfachen Befehlen wie „Mama anrufen“ oft scheitert, was beim Google Assistant nie ein Problem war. Auch die Steuerung anderer Apps läuft noch nicht überall reibungslos. Bestätigt ist außerdem, dass Spitznamen momentan nicht unterstützt werden.

Ich bin auf jeden Fall neugierig, wie gut Gemini in Android Auto funktioniert, sobald das Update bei mir verfügbar ist.