Google Maps bekommt ein KI-Upgrade, das deine Navigation komplett verändern könnte

Kurze Zusammenfassung Google integriert Gemini jetzt in Google Maps. Dadurch erhältst du deutlich fortgeschrittenere Suchfunktionen, die du auch bequem per Sprachbefehl steuern kannst. Außerdem erhalten Nutzer*innen in den USA eine landmarkenbasierte Navigation über Gemini, frühzeitige Verkehrswarnungen und die Integration von Gemini in Google Lens.

Google Maps ist längst eine der beliebtesten Navigations-Apps – egal ob du mit dem Auto, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist. Jetzt bekommt die App dank der Integration von Gemini, dem neuen KI-gestützten Sprachassistenten von Google, ein ordentliches Upgrade.

Laut Google soll Gemini dafür sorgen, dass sich die Navigation in Maps wie ein ganz normales Gespräch anfühlt. Google beschreibt es so, als würde ein*e gut informierte*r Freund*in auf dem Beifahrersitz mitfahren und dir beim Navigieren helfen.

Die Idee dahinter ist, dass du direkte Suchanfragen, die du bisher über den Google Assistant gemacht hast – zum Beispiel „navigiere zu 53 Church Street in Crawley“ – künftig durch normale, mehrstufige Gespräche ersetzen kannst. Du könntest also erst nach einem Restaurant fragen, dir anschließend Parkmöglichkeiten in der Nähe anzeigen lassen und danach noch nach den beliebtesten Gerichten dort fragen.

Gemini geht damit deutlich über die bisherigen Sprachfunktionen in Google Maps hinaus. Unter dem Google Assistant waren Sprachbefehle auf kartenbezogene Aufgaben begrenzt. Jetzt sagt Google, dass du auch andere Fragen stellen oder sogar Termine in deinen Kalender eintragen lassen kannst.

Navigate more easily, just by asking - YouTube Watch On

Ist das eine große Veränderung? Für Google Maps auf jeden Fall, für Gemini eher nicht. Du kannst mit Gemini jetzt schon nach Orten suchen, nach Parkplätzen fragen und direkt die Navigation starten. Das Update soll aber dafür sorgen, dass alles besser zusammenarbeitet und sich nicht mehr wie ein Mix aus Gemini und dem alten Google Assistant anfühlt.

Das Feature wird in allen Regionen ausgerollt, in denen Gemini verfügbar ist. Android und iOS sind zuerst dran, Android Auto folgt kurz danach.

Ein weiteres Google-Maps-Feature, das nicht jede:r erhalten wird

Es gibt noch ein weiteres Feature, das die Navigation spürbar verbessern. Allerdings wird es leider nicht überall verfügbar sein wird. Gemini kann die Route nämlich mit Google Street View abgleichen und dadurch eine genauere Orientierung bieten.

So kann dir Maps bestimmte Wahrzeichen oder auffällige Orientierungspunkte nennen, damit du die richtige Abzweigung leichter findest. Statt nach einem kaum lesbaren Straßenschild zu suchen, könnte Gemini zum Beispiel sagen: „Bieg rechts ab nach dem Thai Siam Restaurant.“ Damit musst du nicht auf Hausnummern achten, sondern kannst einfach nach dem Wahrzeichen Ausschau halten.

Der Haken ist allerdings, dass dieses Feature vorerst nur in den USA starten soll. Dort wird es aber sowohl für die Navigation auf Android als auch auf iOS verfügbar sein.

Landmarks: Get to your destination with real-world landmarks - YouTube Watch On

Ein weiteres nützliches Feature, das allerdings wieder nur in den USA erscheint und diesmal ausschließlich für Android verfügbar ist, nennt sich „frühzeitige Verkehrswarnung“. Wenn du fährst, aber keine Route eingestellt hast, kann Gemini dich trotzdem auf Verkehr oder Staus auf deiner Strecke hinweisen. So kannst du reagieren, bevor du überhaupt hineinfährst.

Wie genau das funktioniert, ist noch offen. Unklar ist auch, ob Maps dafür aktiv geöffnet sein muss oder ob das Feature einfach im Hintergrund mitläuft, sobald du unterwegs bist. Fest steht nur, dass es vorerst ausschließlich für Android-Nutzer*innen in den USA geplant ist.

Außerdem wird Gemini jetzt auch in Google Lens integriert. Lens liefert dir ohnehin schon viele Infos und ist an mehreren Stellen in Maps und Chrome verknüpft. Jetzt kannst du diese Inhalte auch direkt mit Gemini durchgehen, statt nur Text angezeigt zu bekommen.

Ob das im Alltag wirklich praktisch ist, wird sich erst zeigen. Die meisten von uns wollen vermutlich nicht auf offener Straße das Handy in die Luft halten und mit einer KI sprechen. Deshalb müssen wir abwarten, wie sich das Feature in der Praxis beweist. Auch dieses Update startet vorerst nur in den USA, sowohl für Android als auch für iOS.