Großes Spotify-Update bringt neue Funktionen auf Apple TV

Kurze Zusammenfassung Eine neue Spotify-App ist jetzt für Apple-TV-Geräte erhältlich. Die aktualisierte Version ist im Apple App Store verfügbar und kommt mit einer überarbeiteten, schlankeren Benutzeroberfläche. Außerdem gibt es mehrere neue Funktionen, die das Streaming-Erlebnis noch intuitiver machen sollen.

Apple-TV-Besitzer*innen erhalten heute ein großes Update, denn Spotify verpasst seiner tvOS-App ein neues Design und jede Menge neuer Funktionen.

Die neue Spotify-App wurde komplett neu aufgebaut und bietet ein schnelleres, visuell ansprechenderes Erlebnis. Neu sind unter anderem Musikvideos, die direkt in der App abgespielt werden können, sowie eine personalisierte Wiedergabeliste, in der du Songs nach Belieben sortieren und anpassen kannst.

Vielleicht fällt dir die größte Veränderung direkt beim Start auf: die Optik. Die App hat ein komplett neues Design, das auf der Apple TV 4K-Box deutlich besser zur Geltung kommt. Du kannst Podcasts und Videos jetzt direkt vom Startbildschirm aus finden und das gesamte Geschehen bequem über Connect steuern.

Neu sind außerdem die Spotify-DJ-Empfehlungen, die auf dem KI-DJ-Assistenten des Dienstes basieren. Dazu kommt die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit von Videos und Podcasts anzupassen – perfekt, wenn du gerne direkt zu den spannendsten Stellen springst.

Auch Songtexte lassen sich jetzt einfacher in der App anzeigen, sodass du jederzeit spontan in eine Karaoke-Session starten kannst. Insgesamt wirkt das gesamte Erlebnis aufgeräumter und erinnert stärker an das vertraute Spotify-Design.

(Image credit: Spotify)

So installierst du das neue Spotify auf deiner Apple TV 4K-Box

Die neue Spotify-App ist weltweit im Apple App Store auf der Apple-TV-Box zum Download verfügbar. Wenn du jedoch erwartest, dass sie automatisch mit den aktivierten Updates erscheint, musst du dich wahrscheinlich noch etwas gedulden. Das könnte nämlich bis Mitte November dauern.

Wer nicht warten will, kann einfach in den App Store gehen und die App manuell herunterladen und installieren. So bekommst du das Update deutlich früher.