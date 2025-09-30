iPhone bekommt eine spezielle Chrome-Version – und das hat einen guten Grund

Kurze Zusammenfassung Google hat Chrome für das iPhone mit einem neuen Look aktualisiert, der das Design Liquid Glass von iOS 26 übernimmt. Das neue Design ermöglicht, mehr Inhalte auf dem Bildschirm zu sehen – und sieht dabei auch noch deutlich besser aus.

Apple hat seine neuesten iPhones Anfang September vorgestellt, alle vier Modelle wurden letzte Woche veröffentlicht. Doch nicht nur die neuen Handys kamen – das Unternehmen hat auch die finale Version seines neuesten Betriebssystems, iOS 26, veröffentlicht.

iOS 26 bringt eine Reihe neuer Features mit sich, darunter Visual Intelligence, was dir mehr Möglichkeiten bei Screenshots bietet, sowie die Möglichkeit, die Schlummerzeit deines Weckers zu ändern. Die größte Neuerung ist jedoch das Design Liquid Glass.

Liquid Glass bietet ein komplett neues Erscheinungsbild, das Schichten von Glas nachahmt, und ist auf dem Home-Bildschirm des iPhones sowie in allen nativen Apps zu finden.

Überraschenderweise könnte die erste Drittanbieter-App, die das neue Design übernimmt, etwas unerwartet sein.

Google Chrome hat einen neuen Look vor anderen Apps

Googles Chrome hat in seiner neuesten Version das Liquid-Glass-Design übernommen (9to5Google).

Chrome für das iPhone bietet bereits einige Funktionen, die sich von der Android-Version unterscheiden, aber das Liquid-Glass-Design verändert gleich mehrere Elemente.

Die Icons oben liegen nun über dem Inhalt, statt einen eigenen Bereich einzunehmen. Das bedeutet, dass Suchsymbol, Inkognito-Modus, neuer Tab und Tab-Gruppen alle innerhalb einer durchsichtigen Leiste mit abgerundeten Ecken sitzen.

Auch die Buttons „Bearbeiten“ und „Fertig“ unten in Chrome wurden auf den neuen Stil umgestellt, wodurch mehr Inhalt auf den Bildschirm passt.

Die Kontextmenüs haben ebenfalls ein Update bekommen, mit leicht abgerundeten Ecken. Wichtiger ist jedoch: Der Hintergrund wird nicht mehr unscharf, sodass du weiterhin sehen kannst, was sich dahinter befindet, während du aus dem Menü auswählst.

Vorerst ist Chrome die erste und einzige Google-App, die das Liquid-Glass-Design übernimmt, aber hoffentlich ziehen bald weitere nach. Um die Änderungen zu sehen, brauchst du Chrome für iPhone Version 141.