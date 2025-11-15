BMW bringt einen überraschenden KI-Assistenten ins Auto – und distanziert sich weiter von Apple CarPlay

Kurze Zusammenfassung Amazon und BMW haben bestätigt, dass Alexa+ die nächste Generation von BMWs Sprachassistenten unterstützen wird. Die beiden Unternehmen arbeiten schon seit Jahren zusammen. Dieser neue Schritt soll BMWs Sprachsteuerung nun noch praktischer machen.

BMW und Amazon haben bestätigt, dass Alexa+-Technologie die nächste Generation von BMWs Sprachassistent im Auto unterstützen wird. Das bedeutet einen intelligenteren KI-Assistenten mit besserem Verständnis für natürliche, konversationelle Sprache.

Amazon stellte Alexa+ im Februar 2025 als Weiterentwicklung seines bekannten Sprachassistenten vor. Die neue Version setzt auf deutlich stärkere KI, um besser mit Angeboten wie ChatGPT oder Gemini mithalten zu können. Das System hat große Ambitionen: Es läuft zuerst auf Echo-Geräten, soll aber echten Agenten-Charakter bekommen und damit viel mehr für dich erledigen können.

Die Alexa+-Erfahrung ins Auto zu integrieren, bedeutet nicht, Alexa einfach unverändert zu übernehmen. Stattdessen stellt Amazon die zugrunde liegenden Technologien bereit, damit BMW eine anspruchsvollere KI-Erfahrung bieten kann und trotzdem die bereits bekannte Anbindung an Alexa erhalten bleibt.

BMW nutzt dafür den sogenannten Alexa Custom Assistant und ist die erste Marke, die auf diese Technologie setzt. Der nächste Schritt besteht jetzt darin, diesen Custom Assistant mit der Alexa+-Architektur zu erweitern, um die zusätzlichen Funktionen einzubinden.

„Indem wir Amazons fortschrittliche KI-Technologie mit Alexa+ nutzen, haben wir einen intelligenten Assistenten geschaffen, der sich wirklich nach BMW anfühlt und den Komfort bietet, den unsere Kund*innen erwarten“, sagt Jörn Freyer, VP of User Interaction bei BMW.

Der Alexa Custom Assistant basiert also auf Alexa+-Technologie und hat Zugriff auf rund 70 verschiedene Sprachmodelle sowie die erwähnten agentischen KI-Funktionen, mit denen der Assistent Aufgaben wie Reservierungen für dich übernehmen kann.

BMW führte seinen ersten eigenen Sprachassistenten 2018 ein. Damit wurde „Hey BMW“ als Befehl möglich. Als das System vorgestellt wurde, war schnell klar, dass BMW keine Standardlösung wollte, sondern etwas, das sich maßgeschneidert und eindeutig BMW-typisch anfühlt.

(Image credit: BMW)

Maßgeschneidert ist BMW wichtig, weil die Marke nicht möchte, dass Unternehmen wie Google oder Apple das komplette In-Car-Erlebnis bestimmen.

BMW hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es das Nutzererlebnis selbst gestalten und gleichzeitig die Daten seiner Kund*innen schützen will. Zwar unterstützt BMW Apple CarPlay und Android Auto, doch Apple CarPlay Ultra wird nicht kommen. CarPlay Ultra übernimmt alle Displays im Auto und verpasst ihnen ein Apple-zentriertes Look-and-Feel – etwas, von dem sich BMW klar fernhalten möchte.

Stattdessen investiert BMW weiter in eigene Systeme, damit sich ein BMW auch wie ein BMW anfühlt. Dazu gehören größere Displays, mehr immersive AR-Elemente und eine höhere Systemintelligenz.

Die Zusammenarbeit mit Alexa+ über den Alexa Custom Assistant bedeutet, dass BMW nicht das Rad neu erfinden muss, nur um seinen Sprachassistenten auf den aktuellen Stand zu bringen.

Der neue Assistent soll bald in ersten BMW-Modellen erscheinen. Welche Modelle ihn zuerst bekommen und ob ältere Fahrzeuge ein Upgrade erhalten, ist allerdings noch offen.