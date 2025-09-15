BMW verspottet Apple CarPlay und behauptet, dass Fahrer*innen es nicht mehr für die Navigation nutzen

Kurze Zusammenfassung Basierend auf Daten, die von seinen Autos gesammelt wurden, behauptet BMW, dass Fahrer CarPlay nicht so häufig für die Navigation nutzen, wie man denkt. BMW nennt es einen "Mythos" und sagt, dass CarPlay zwar genutzt wird, aber dass seine Autobesitzer auf das eigene Navigationssystem von BMW für die Routenführung zurückgreifen.

BMW hat seine Haltung bekräftigt, Apple beim In-Car-Erlebnis auf Abstand zu halten – zumindest was die Navigation betrifft. Es wird auf den „CarPlay-Mythos“ hingewiesen und behauptet, dass Fahrer*innen die Systeme von Apple nicht so oft nutzen, wie man glaubt.

Es wurde allgemein akzeptiert, dass Apple CarPlay und Android Auto die bevorzugten Plattformen für alle Interaktionen im Auto sind – der Ort für Unterhaltung, Navigation und Kommunikation unterwegs. Da diese Systeme von deinem Smartphone betrieben werden, ist es einfacher denn je, das personalisierte und vertraute Erlebnis zu erhalten, das du möchtest.

Aber BMWs Senior Vice President für UI/UX-Entwicklung, Stephan Durach, behauptet, dass das Unternehmen Daten hat, die das Gegenteil beweisen: „Die Leute sagen, sie fahren überall herum und nutzen CarPlay für die Navigation. Ich kann Ihnen sagen, das stimmt nicht“, sagte er in Kommentaren, wie im BMWBlog berichtet wurde.

„Wir können sehen, was unsere Kund*innen tun, welche Art von Bedienelementen sie verwenden, unter welchen Fahrbedingungen sie sie nutzen.“

BMW sammelt seit langem anonymisierte Daten von seinen Autos und bietet einen riesigen Datensatz, auf dem die Kommentare basieren.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Fahrer CarPlay nicht nutzen. In Wirklichkeit bedeutet es, dass sie es nicht alle für Navigationszwecke verwenden: „Sie haben begonnen, unser eigenes Navigationssystem zu nutzen, die Leute haben ihr Telefon immer noch mit CarPlay verbunden, aber nur für bestimmte Anwendungsfälle“, fügte Durach hinzu.

(Image credit: Future / M Gallagher)

Dafür gibt es auch eine gute Erklärung: Nicht alle Autofunktionen funktionieren mit Apple CarPlay und Android Auto, daher ist es sinnvoll, dass einige Fahrer*innen lieber das eigene Navigationssystem des Autos nutzen.

Lange Zeit hat CarPlay das Hauptdisplay des Autos genossen, war jedoch oft vom Fahrerdisplay, Head-up-Display und neuerdings von erweiterten Navigationsoptionen ausgeschlossen.

Bei einigen Autos bedeutet das, dass die gewünschten Informationen beim Navigieren nicht dort sind, wo man sie haben möchte. Ja, man erhält Audioanweisungen und die bewegte Karte auf dem Display des Autos, aber moderne Autos können viel mehr – und das ist oft außerhalb der Reichweite eines smartphonebasierten Systems.

BMW möchte das In-Car-Erlebnis besitzen und mit zunehmender Elektrifizierung sicherstellen, dass diejenigen, die navigieren, ein gutes Erlebnis haben. Dazu gehören beispielsweise die projizierte Reichweite auf den Karten, hervorgehobene Ladestationen und so weiter. Derzeit sind diese Funktionen in Apps wie Google Maps oder Waze nicht verfügbar.

Es gibt auch eine Zurückhaltung, BMW-Kundendaten zu teilen, um diese erweiterten Funktionen über andere Anwendungen verfügbar zu machen.

(Image credit: BMW)

Während die Nutzung von Apple CarPlay oder Android Auto in Autos mit einem weniger entwickelten System sinnvoll ist, hat BMW weiterhin große Ambitionen, zunehmend ausgefeilte Navigationslösungen anzubieten, wie etwa Panoramic Vision. Dies hat nun sein Debüt im BMW iX3 gegeben, dem ersten Modell seiner Neuen Klasse.

Denke nicht, dass BMW der Technik gegenüber abgeneigt ist oder etwas gegen Apple CarPlay hat: Dies war eine der ersten Marken, die den iPod unterstützte, die erste, die CarPlay drahtlos anbot, während Apple als erstes BMW Digital Key für das Entsperren des iPhones anbot.

Es möchte lediglich darauf hinweisen, dass jeder gerne Apple Maps oder Google Maps für die Navigation nutzt, wenn das Auto selbst eine möglicherweise bessere Lösung bietet. Oder dies zumindest sollte.