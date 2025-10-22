Der neue Bentley Flying Spur ist inspiriert vom legendären Klavierbauer Steinway & Sons

Kurze Zusammenfassung Bentley hat in Zusammenarbeit mit Steinway & Sons eine besondere Edition des Flying Spur vorgestellt. Auch der legendäre Klavierbauer selbst bringt ein Paar limitierter Flügel auf den Markt.

Wer das Werk von Steinway & Sons in Hamburg betritt, wird von einer Brücke zwischen zwei Gebäuden begrüßt, die groß das Logo der Marke trägt. Wie ich erfahren habe, zeigt auch das Bentley-Werk in Crewe ein ganz ähnliches Design – ein schönes Symbol für die Verbindung beider Marken.

Bentley und Steinway & Sons haben sich für ein außergewöhnliches Projekt zusammengeschlossen: eine limitierte Kooperation, bei der sowohl ein exklusives Auto als auch zwei besondere Klaviere vorgestellt werden. Präsentiert wurde das Ganze erstmals am Mittwoch, dem 15. Oktober, im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung. Der Bentley Flying Spur zeigt sich dabei in einem eleganten Schwarz-Weiß-Design, inspiriert von den Tasten eines klassischen Klaviers.

Das Auto wird von einem V8-Hybridmotor angetrieben, der 782 PS erreicht und in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt. Für eine viersitzige Limousine ist das wirklich beeindruckend.

Zusammen mit dem Auto präsentiert Steinway & Sons ein Paar außergewöhnlicher Klaviere. Die Modelle Ultra Whiteund Ultra Black sind, wie ihre Namen vermuten lassen, vollständig monochrom gestaltet – konsequent bis ins Detail, ohne jeglichen Farbkontrast.

Am deutlichsten zeigt sich das am Tastenbett: Alle Tasten sind entweder komplett weiß oder komplett schwarz – je nachdem, für welches Modell man sich entscheidet. Der Look ist wirklich außergewöhnlich. Sicherlich nicht jedermanns Geschmack, aber wer ihn liebt, wird begeistert sein.

In den Klavieren steckt außerdem ein Stück Hightech – die Spirio-Technologie von Steinway & Sons. Dieses beeindruckende System kann die Bewegungen und Anschläge echter Pianist*innen präzise reproduzieren. So lässt sich eine Live-Performance auf dem eigenen Flügel erleben, ohne selbst eine einzige Taste zu drücken.

Die Klaviere sind auf jeweils nur 26 Exemplare limitiert – 18 des kleineren Model B und 8 des größeren Model D. Das Auto selbst ist derzeit ein Einzelstück, auch wenn die spezielle Ausstattung theoretisch von jedem Flying Spur-Kunden bestellt werden könnte.

Am spannendsten war für mich jedoch die Bestätigung, dass dies nicht die letzte Zusammenarbeit der beiden Marken bleiben wird. Konkrete Details gibt es zwar noch nicht, aber nach diesem beeindruckenden ersten Projekt kann ich es kaum erwarten zu sehen, was als Nächstes folgt.