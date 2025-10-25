Ein weiterer großer Autohersteller verabschiedet sich von CarPlay und Android Auto

Kurze Zusammenfassung Android Auto und Apple CarPlay werden in Zukunft aus allen GM-Fahrzeugen entfernt. Das erfolgt, da die Marke ein neues, auf Gemini basierendes In-Car-System ankündigt.

In der modernen Autowelt sind Android Auto und Apple CarPlay allgegenwärtig. Die Systeme – die entweder dein Android-Telefon oder dein iPhone auf die In-Car-Displays spiegeln – sind in den letzten Jahren unglaublich populär geworden, um eine Fülle von Funktionen zu bieten, die sofort vertraut aussehen.

Dennoch hat das einige Marken nicht davon abgehalten, die Funktionalität zu entfernen. Bereits 2023 kündigte General Motors seine Entscheidung an, die Kompatibilität mit den Systemen aus seinen EVs zu entfernen. In einer späteren Antwort sagte das Unternehmen, dass die Systeme einfach nicht gut genug seien.

Jetzt geht es noch einen Schritt weiter, mit einer neuen Ankündigung, die die Kompatibilität auch aus Fahrzeugen entfernt die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Das stammt aus einem Interview mit The Verge, in dem die CEO der Marke, Mary Barra, andeutete, dass neue Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen keine Smartphone-Projektion unterstützen würden.

Das ist ein bedeutender Schritt für die Marke, insbesondere nach dem Aufschrei, der die letzte derartige Entscheidung begleitete. Viele Nutzer*innen waren frustriert über die Entscheidung, die Kompatibilität zu entfernen, die für die meisten Menschen zu einem Standard geworden ist.

Warum tut GM das also? Nun, es geht darum, dass sie ihre eigene Plattform für In-Car-Displays anbieten möchten. Kritiker*innen vermuten, dass dies ein Versuch sein könnte, bestimmte Funktionen hinter einer Bezahlschranke zu verstecken, was für die meisten Fahrer*innen wahrscheinlich ein noch größeres Problem darstellen würde.

Dennoch sind nicht alle Nachrichten schlecht. Die Marke hat auch eine neue Funktion angekündigt, die nächstes Jahr auf den Markt kommt und Google Gemini nutzt, um KI-gestützte Konversationen in deinem Auto anzubieten. Das ist etwas von dem wir schon lange hören und es ist großartig, die Funktionalität endlich auf dem Markt zu sehen.

Ob ein KI-gestützter In-Car-Assistent CarPlay und Android Auto ersetzen kann, bleibt abzuwarten. Es wird sicherlich ein interessantes Jahr für GM.