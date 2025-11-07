Google Maps bietet jetzt Echtzeit-Spurführung, aber nur in diesem einen Auto

KURZZUSAMMENFASSUNG Google Maps unterstützt jetzt erstmals die Live-Spurführung, die Fahrer*innen hilft, beim Navigieren an Kreuzungen in die richtige Spur zu wechseln. Die Funktion ist derzeit nur im Polestar 4 verfügbar, wird jedoch bald auch in anderen Fahrzeugen verfügbar sein.

Google Maps hat gerade eine leistungsstarke neue Funktion erhalten, in Form von Echtzeit-Spurführung, die den Fahrer*innen hilft, sicherzustellen, dass sie auf Autobahnen und an Kreuzungen in der richtigen Spur sind.

Zum ersten Mal versteht Google Maps, in welcher Spur du fährst und in welche Spur du wechseln musst, um dein Ziel zu erreichen. Andere integrierte Navigationssysteme konnten dies schon seit Jahren, aber es ist ein wichtiger Fortschritt für Google Maps, das bisher keine so detaillierten Anweisungen geben konnte.

Das Ergebnis ist ein Leitsystem, das dir sagt, ob und wann du die Spur wechseln musst, zum Beispiel beim Navigieren in einer komplexen Kreuzung oder beim Verlassen einer Autobahn.

Die Funktion wird schrittweise eingeführt, da sie Zugriff auf die nach vorne gerichtete Kamera und das Schildererkennungssystem von Autos erfordert, die mit Android Automotive ausgestattet sind, das native Unterstützung für Google Maps bietet. Das Ergebnis ist, dass vorerst nur der Polestar 4 Zugriff auf die Live-Spurführung hat.

Google erklärt, wie es funktioniert: „Unsere KI im Fahrzeug analysiert Fahrbahnmarkierungen und Verkehrszeichen, wie sie von der nach vorne gerichteten Kamera des Autos erfasst werden. Diese Echtzeit-Straßeninformationen werden sofort in den leistungsstarken Fähigkeiten von Google Maps integriert.“

Die Live-Spurführung wird in den kommenden Monaten zuerst im Polestar 4 in den USA und Schweden eingeführt. Google sagt, dass die Funktion dann „auf mehr Straßentypen und Autos in Zusammenarbeit mit wichtigen Automobilherstellern ausgeweitet wird.“

In Übereinstimmung damit sagte Polestar, dass die Live-Spurführung „in Zukunft mehr Märkte, Straßentypen und Kund*innen erreichen wird.“ Es ist interessant zu bemerken, dass der Polestar 3, der teurer ist als der 4 und derzeit als Flaggschiff-Fahrzeug von Polestar fungiert, das System zumindest zum Start nicht hat.

Zur Erinnerung: Dies ist eine Funktion des integrierten Google Maps-Systems des Autos, das auf dem eigenen Android Automotive-basierten Betriebssystem des Autos läuft. Dies ist keine Funktion der Version von Google Maps, die auf einem Smartphone läuft und von Apple CarPlay oder Android Auto verwendet wird.