Ich kann es kaum erwarten, dass dieses Hybrid-Mazda-Konzept Realität wird

Kurze Zusammenfassung Mazda hat auf der Tokyo Motor Show ein atemberaubendes neues Konzeptfahrzeug vorgestellt, das Vision X-Coupe genannt wird. Das Auto wird von einem Hybridsystem angetrieben, das eine Batterie, einen Motor und einen rotierenden Benzinmotor kombiniert. Die elektrische Reichweite beträgt ca. 160 km und die Gesamtreichweite ca. 800 km.

Mazda hat auf der Tokyo Motor Show ein atemberaubendes neues Konzeptfahrzeug vorgestellt, das von einem cleveren neuen Rotary-Hybrid-System angetrieben wird.

Es wird Vision X-Coupe genannt, wobei das X als 'Cross' ausgesprochen wird. Das Auto ist eine sportlich aussehende Limousine mit langer Motorhaube, eleganter Seitenansicht und einem dramatischen, flachen Glasdach. Aber während der minimale Kühlergrill vorne darauf hindeutet, dass es sich um ein Elektrofahrzeug handelt, sagt Mazda, dass das Auto für die Nutzung eines neuen Rotary-Hybridmotors ausgelegt ist.

Dieser würde einen Rotationsmotor – wie er in älteren Mazda-Fahrzeugen wie dem RX-7 und RX-8 zu finden ist – mit der Batterie und dem Motor eines konventionelleren Plug-in-Hybrids kombinieren. Das Ergebnis ist eine Gesamtleistung von 510 PS, eine rein elektrische Reichweite beträgt ca. 160 km und die Gesamtreichweite ca. 800 km.

(Image credit: Mazda)

Mit Blick auf die Nutzung nachhaltiger Kraftstoffe behauptet Mazda, dass das Auto durch die Kombination von CO₂-neutralem Kraftstoff aus Mikroalgen mit der eigenen CO₂-Abscheidungstechnologie „umso mehr zur Reduktion von CO₂ in der Atmosphäre beiträgt, je mehr es gefahren wird“.

Mazda hat zuvor bereits einen Rotationsmotor in Kombination mit einem Hybridsystem eingesetzt, etwa beim MX-30 Crossover. In diesem Fall diente der Motor jedoch lediglich als Generator zur Aufladung der Batterie und trieb die Räder nicht direkt an. Beim neuen Vision X-Coupe Concept hingegen treiben sowohl der Motor als auch der Elektromotor die Räder direkt an.

(Image credit: Mazda)

Der Innenraum des Konzeptfahrzeugs ist genauso beeindruckend wie sein Äußeres. Das Layout hat einen Retro-Touch, obwohl das Armaturenbrett über ein großes digitales Display verfügt. Eine hohe und breite Mittelkonsole kombiniert mit der niedrigen Dachlinie verleiht dem Auto eine gemütliche, sportliche Kabine und wahrscheinlich ein sehr niedriges Sitzgefühl. Drei prominente Instrumentenbauten hinter dem Lenkrad verstärken die Retro-Ästhetik, während die vier rahmenlosen Türen ein Gefühl von Modernität vermitteln.

Kurz gesagt, ich denke, es ist ein fabelhaftes Design, das ich hoffe, sich eng in ein zukünftiges Serienmodell übersetzt.