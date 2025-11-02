Mit dem neuesten Update macht sich Android Auto bereit für noch größere Veränderungen

Kurze Zusammenfassung Google könnte bald Startbildschirm-Widgets zu Android Auto hinzufügen. In der Beta wurde eine Funktion entdeckt, mit der sich inhaltsreiche Widget-Kacheln erstellen und direkt auf dem Display platzieren lassen. Noch ist unklar, wann das Feature veröffentlicht wird und wie genau die Umsetzung aussehen soll.

Android Auto könnte bald eine neue Möglichkeit zur App-Steuerung einführen: Widgets. Diese Ergänzung soll es einfacher machen, bestimmte Apps während der Fahrt zu bedienen.

Aktuell bietet Android Auto Taskleisten-Widgets, mit denen sich einige App-Funktionen schnell steuern lassen, sowie eine geteilte Ansicht. Dieses Layout, das mit dem aktuellen Design von Android Auto eingeführt wurde und Coolwalk heißt, zeigt eine Haupt-App – meist die Navigation – und daneben ein zweites Fenster, das in der Regel zur Mediensteuerung dient.

Jetzt scheint es, als würde Google die Steuerungsoptionen erweitern und vollständige Startbildschirm-Widgets hinzufügen.

Die neue Funktion wurde von Android Authority in der aktuellen 15.6-Beta der beliebten In-Car-App entdeckt. Auch wenn sie noch weit von der finalen Version entfernt ist, lässt sich schon erahnen, wie die Umsetzung am Ende aussehen könnte.

Diese neuen Startbildschirm-Widgets sollen rund ein Viertel des Displays im Querformat einnehmen, während die Haupt-App den restlichen Bildschirm nutzt. Ich bleibe dabei: Der Ansatz wirkt bisher nicht wesentlich anders als das aktuelle Coolwalk-Design.

Bild 1 von 3 (Bildnachweis: Android Authority) (Bildnachweis: Android Authority) (Bildnachweis: Android Authority)

Das neue System, intern Earth genannt, soll das sekundäre Fenster durch ein anpassbares Widget ersetzen. Optisch wirkt es zwar ähnlich, doch der entscheidende Unterschied ist die Möglichkeit, Widgets aus kompatiblen Apps zu nutzen.

So kannst du beispielsweise ein Gemini-Widget oder Widgets aus der Uhr- oder Wetter-App hinzufügen. Laut Quelle lässt sich allerdings nur ein Widget gleichzeitig aktivieren. Das bedeutet: Was du auswählst, wird angezeigt und ersetzt das zuvor aktive Widget.

Das wirkt etwas einschränkend. Eine Startbildschirm-Widget-Funktion, die nur ein einziges Widget zulässt, passt kaum zu den Bedürfnissen von Fahrer*innen und bringt wenig Vorteile gegenüber dem einfachen Öffnen einer App. Es ist aber gut möglich, dass diese Beschränkung nicht dauerhaft bleibt.

(Image credit: Android Authority)

An anderer Stelle in derselben Beta hat Google auch die Unterstützung für mehrere Medien-App-Steuerungen im sekundären Fenster aktiviert. Dabei werden verschiedene Quellen wie Spotify und YouTube Music übereinander angeordnet, sodass sich leicht zwischen ihnen wechseln lässt.

In der aktuellen Version wird nur eine Medien-App gleichzeitig unterstützt. Wenn du eine andere verwenden möchtest, musst du sie zuerst öffnen und anschließend wieder zur geteilten Ansicht zurückkehren, um sie zu steuern.

Das neue Stapeln der Mediensteuerungen könnte zeigen, wie künftig auch Widgets verwaltet werden. Fahrer*innen könnten so eigene Widgets anlegen und sie gestapelt für einen schnellen Zugriff nutzen – eine deutlich bessere Lösung, als jedes Mal das App-Menü öffnen zu müssen.

Einige Hinweise darauf gibt es schon: Spotify zeigt aktuell zum Beispiel das „Jetzt läuft“-Fenster zusammen mit einer „Für dich“-Liste, um die Musiksuche zu erleichtern.

All diese Funktionen befinden sich derzeit in der Android-Auto-Beta und sind noch nicht vollständig umgesetzt. Wann sie verfügbar sein werden, ist offen. Klar ist aber, dass Google daran arbeitet, den Zugriff auf Apps während der Fahrt weiter zu verbessern.