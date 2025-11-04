Mit der Luxusmarke Century nimmt Toyota Bentley und Rolls-Royce ins Visier

KURZE ZUSAMMENFASSUNG Das mutige neue Century-Conzept von Toyota zeigt, dass der japanische Autohersteller mit einer völlig neuen Submarke gegen Luxusmarken wie Bentley und Rolls-Royce antritt.

Toyota hat auf der diesjährigen Tokyo Motor Show einen kühnen Schritt gewagt, indem es sich mit einem auffälligen neuen Konzept mit Marken wie Rolls-Royce und Bentley misst.

Es geht um mehr als nur ein einzelnes Auto: Toyota revitalisiert seine Ultra-Luxus-Submarke Century. Der Name Century wurde erstmals 1967 für seine oberklassige V12-Limousine verwendet und ist seither in Japan und China ein Topmodell geblieben (wurde allerdings nie auf dem britischen Markt angeboten). Aber dieser Schritt wird Century zu einer eigenen globalen Marke machen, die innerhalb der Toyota-Gruppe über Lexus steht.

Diese Woche in Tokio vorgestellt, ist der neue Century das erste Modell ohne Toyota-Emblem. Es handelt sich um ein luxuriöses GT-Coupé mit einem einzelnen Vordersitz – für den Chauffeur, versteht sich – und riesigem Platzangebot für zwei Passagiere auf der Rückbank. Die Aufteilung ähnelt dem kürzlich vorgestellten Bentley EXP 15, einem weiteren Concept-Car, das zeigt, wie zukünftige Luxusfahrzeuge aussehen könnten.

(Image credit: Toyota)

Im Gegensatz zum Bentley wird der Innenraum des Century über ein ungewöhnliches Set von Schiebetüren betreten, die sich vom B-Säulenbereich trennen und zu jeder Achse hin verschieben, um den Insassen das Einsteigen zu erleichtern. Sie werden zweifellos auch in engen Parklücken hilfreich sein.

Toyota hat den neuen Century zuvor als „einzigartig“ beschrieben. Zunächst klang das Auto wie ein einmaliges Konzept, um die Designrichtung zukünftiger Toyota- und Century-Modelle zu zeigen. Aber jetzt, da das Bild klarer ist, deutet es darauf hin, dass die Marke Century Kund*innen ansprechen wird, die bereit sind, Geld für teure Personalisierungsoptionen auszugeben – genau wie diejenigen, die bereits hochgradig angepasste Autos von Marken wie Bentley und Rolls-Royce kaufen.

(Image credit: Toyota)

Über das neue Auto ist bisher nur wenig bekannt. Wir wissen nicht einmal, womit es angetrieben wird, wobei der Kühlergrill und die Lüftungsöffnungen auf der Motorhaube darauf hindeuten, dass ein Motor statt eines Elektromotors zum Einsatz kommt. Da der ursprüngliche Century von einem V12-Motor angetrieben wurde, könnte eine solche Antriebseinheit auch für das neue Modell denkbar sein. Alles, was wir bisher wissen: Der Century wird ein Topmodell, das sich auf Personalisierung und japanisches Handwerk konzentriert.

Mit dem Century an der Spitze der Toyota-Palette – und sehr ambitionierten Zielen – könnte Lexus mehr Freiheit erhalten, um sich im mittleren Premiumsegment auszubreiten.