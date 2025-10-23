Porsche legt bei seiner vollelektrischen Macan-Reihe nach – mit dem neuen, eleganten GTS-Modell

Kurze Zusammenfassung Porsche hat den Macan Electric GTS angekündigt, ein Performance-Modell, das unter dem Turbo angesiedelt ist und das Angebot auf fünf Modelle erweitert. Die Erweiterung spiegelt die Bedeutung und Beliebtheit des Macan in der Porsche-Reihe wider.

Porsche hat den Macan 2024 neu aufgestellt und ihn als vollelektrisches Modell eingeführt. Damals umfasste die Reihe den Macan Electric 4 und den Macan Electric Turbo, später kamen der Macan Electric als Einstiegsmodell und der Macan Electric 4S als Mittelklasseversion hinzu. Jetzt ergänzt Porsche das Portfolio um den Macan Electric GTS.

Mit inzwischen fünf Varianten spiegelt die Modellpalette den Erfolg der SUV-Familie wider – denn Macan und Cayenne gehören zu Porsches meistverkauften Fahrzeugen. Ein aktueller Bericht bestätigt: Der Macan war im ersten Halbjahr 2025 das bestverkaufte Modell des Herstellers, und fast 60 % der Verkäufe entfielen auf Elektroversionen.

Das erklärt auch die Einführung des GTS („Gran Turismo Sport“) – ein Modell, das Performance mit Komfort und Alltagstauglichkeit verbindet. Es reiht sich unterhalb des Macan Electric Turbo, aber oberhalb des Macan Electric 4S ein.



Auch der Macan Electric GTS nutzt denselben Akku mit 100 kWh Gesamtkapazität (davon 95 kWh nutzbar) und unterstützt Ladeleistungen von bis zu 270 kW. Damit lässt sich der Akku – mit der passenden Schnellladesäule – in nur 21 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden, bei einer Reichweite von rund 363 Meilen (ca. 584 Kilometern).

Für den Antrieb sorgen zwei Motoren an Vorder- und Hinterachse, die zusammen 380 kW (516 PS) leisten – mit Launch Control steigt die Leistung kurzzeitig auf 420 kW (571 PS). Damit sprintet der GTS in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h – etwas langsamer als der Macan Electric Turbo mit seinen 3,3 Sekunden.

Neben den reinen Leistungsdaten bietet der GTS einige modelltypische Features, die ihn von den anderen Varianten abheben – darunter ein speziell abgestimmtes Sportfahrwerk.

Laut Porsche besitzt der GTS den tiefsten Schwerpunkt der Macan-Electric-Reihe, liegt 10 mm tiefer und ist mit einer Sportluftfederung samt Porsche Active Suspension Management (PASM) ausgestattet, die für maximale Stabilität in schnellen Kurven sorgt.



Es gibt auch die Option für eine Hinterradlenkung, um Kurvenfahrten schärfer und kontrollierter zu machen. Um den Leistungsschub für den GTS zu unterstreichen, gibt es maßgeschneiderte Soundprofile, die exklusiv für den GTS und in den Fahrmodi Sport und Sport Plus verfügbar sind.

Ein Styling-Upgrade

Der Macan Electric GTS profitiert von Stilelementen, die alle Porsche GTS-Modelle erhalten, einschließlich schwarzer Akzente an der Außenseite und getönter Matrix-LED-Scheinwerfer, die etwas markanter aussehen. Der GTS debütiert auch mit einer neuen Front- und Heckschürze mit zusätzlichen GTS-Styling-Details, obwohl diese ab 2026 auch für den Rest der Macan-Reihe verfügbar sein werden.

Es gibt serienmäßig 21-Zoll-Räder, mit 22-Zoll-RS-Spyder-Design-Alternativen als Option.

Die Hauptfarbe ist Karminrot [wie abgebildet], was eine lange Verbindung mit den GTS-Modellen hat, während Lugano Blau jetzt ebenfalls verfügbar sein wird.

Bild 1 von 3

Das Interieur erhält GTS-Highlights, mit Race-Tex-Polsterung und glattem schwarzem Leder, das dem Innenraum ein sportliches Aussehen verleiht. Es gibt auch die Möglichkeit, die Innenfarbe an die Außenfarbe anzupassen – ein Novum für den Macan Electric – und äußere Farbhighlights in das Innere des Autos zu bringen, in den Nähten und anderen Elementen.

Diese Designänderungen sollten helfen, dass dein Macan GTS auffällt, und das sollte er auch, angesichts des Preises von rund 104.000 Euro. Er fügt sich erneut nahtlos in das Angebot ein und bietet eine weitere Option für diejenigen, die einen kompakten Porsche-SUV mit Leistung suchen, der tatsächlich dem Markennamen gerecht wird.